„Kovács Gyula elnök úr vezetésével, a Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesületben fogalmazódott meg a gondolat 2019-ben, hogy létrehozzák alapítványunkat. Céljuk az volt, hogy az összefogás és segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozzák ezzel” – mondta köszöntőjében Zöldi Bernadett, a Bodrogkeresztúrért Alapítvány kuratóriumának elnöke. „Előttem Koleszár Ágnes volt a kuratórium elnöke, aki 2021-ben belefogott a pályázatba és az ingatlan megvásárlásába. 2022-ben a Magyar Falu Program keretében 6 998 000 forint támogatást kaptunk, amit helyi vállalkozók és más támogatók egészítettek ki. Az ingatlan a Keresztúri Segítő Ház nevet kapta.”

Segítettek, hogy segíthessenek

Rozgonyi István, Bodrogkeresztúr polgármestere az összefogást emelte ki, dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő pedig Árpád-házi Szent Erzsébetet állította a hallgatóság elé példaként a segítés terén.

Fotó: Bujdos Tibor

„Emlékszem rá, amikor képviselő asszonynak felvázoltam, hogy mit szeretnénk megvalósítani, akkor nem voltunk egyszerű a helyzetben, mégis rábólintott. Megfogalmazódott bennünk, hogy legyen egy olyan ház Bodrogkeresztúrban, ahol segítünk. Ha valaki bajban van a településen és egy tányér ételre, egy pohár vízre, vagy gyógyszerre van szüksége, akkor azt meg fogja itt kapni” – számolt be Rozgonyi István. „Már eleve úgy jött létre az egész, hogy mindenki segített benne. Ismerve az építőanyag árakat a pályázati forráshoz még mindenkinek hozzá kellett tennie a magáét. A helyi vállalkozók mind tárt karokkal fogadtak. Tudjuk, hogy akármilyen jóléti társadalomban élünk, mindig vannak olyanok, akik rászorulnak. Nekünk, akik vezető szerepben vagyunk, gondoskodnunk kell azokról is, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Polgármesterként fontos, hogy az ember ne csak az ügyvezető igazgatókat, hanem a rászorulókat is ismerje a településén.

Árpád-házi Szent Erzsébet a példakép

„Történelmi viszonylatban is nagyon fontos dolog, hogy Ferenc pápa itt járt nálunk és az egész nemzet napokon keresztül fontos üzeneteket kapott tőle. Mi, akik erre a vidékre születtünk, büszkék lehetünk, hogy itt sok-sok ikonikus alak van, akibe bele tudunk kapaszkodni” – hívta fel a figyelmet dr. Koncz Zsófia. „Mi most a Keresztúri Segítő Házat adjuk át és van nekünk egy olyan alakunk is, akiről itt a pápalátogatás során sokszor esett szó. Ő nem más, mint a sárospataki születésű Árpád-házi Szent Erzsébet, aki mindössze 24 évet élt. Mégis példa lehet számunkra abban, hogy hogyan érdemes azoknak segíteni, akik bajban vannak. Rövid élete alatt is óriási nyomott tudott hagyni az utókorra. Az utolsó pillanatáig azzal volt elfoglalva, hogy a betegeket ápolja, a kórházakat építse, vagy és a rászorulóknak odaadja, amije van. A kezdeményezés másik pillére a Magyar Falu Program, amelynek célja, hogy az ötezer fő alatti településeken közösségeket építsen. Ez a ház, amely jó ügyet szolgál, zászlós hajója lehet ennek a programnak, ha szeretettel fogják fogadni itt a betérő embereket. Ahhoz pedig, hogy tartalommal töltsék meg, makacs kitartást kívánok!”