A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete sportos, nagycsaládos gyermeknapot tartott a Miskolctapolcai Kalandtúraparkban szombaton. Délelőtt a Kiss Kata zenekar gyermekkoncertje melyet gyermeknapi zumba követett Kolobiskó Rita közreműködésével.

Sportos délután szórakoztatta a közönséget

Délután sportos feladatok vártak a gyerekekre, ügyességi akadálypályával. Napközben ugrálóvár és kézműves foglalkozások színesítették az eseményt. A koncert és a programok nagy része ingyenes volt és nem csak az egyesület meglévő tagjainak szólt, számítottak olyan családokra is, akik még nem tagjai a miskolci szervezetnek.

A vendégeket köszöntötte Csöbör Katalin országgyűlési képviselő aki elmondta: „Őszintén bevallom: nem irigylem a mai gyermekeket. Olyan időszakban kell gyermeknek maradniuk, amilyen időszakot még az én korosztályom sem tapasztalt. Koronavírus világjárvány, gazdasági- és energiaválság, háború. Ezen világi dolgok akarva, akaratlanul befolyásolják hétköznapjainkat, lelki teherként telepednek rá a magyar családokra is. De ebben az időszakban még nagyobb felelősség hárul ránk, szülőkre is, hiszen ebben a sok szempontból zaklatott világban nekünk kell biztosítani gyermekeink számára a nyugalmat és a biztonságot.”

Bak László Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke kérdésünkre kifejtette: egybeesés van a mai gyereknap és a csíksomlyói zarándoklat időpontja között mindkettő azért fontos számunkra, mert a gyerekek fontosak, a jövő fontos, a nemzet fontos és ennek az ünnepe van ma. Egyesületünk mottója az, hogy A gyermek a mi választásunk mely jól kifejezi törekvésünket. Számos közös programot tartottak már az idén többek között a Házasság hetén, de tartottak kézműves foglalkozásokat is. Később szerveznek gyerektábort a székházuknál illetve erdélyi ifjúsági tábort is szerveznek és a kalocsai országos találkozóra is készülnek – tudtuk meg.

Pályi Csabáék Nyékládházáról érkeztek az elsők között a találkozóra. A most hároméves Sára a hatéves Anna és a nyolcéves Áron tavaly is részt vett a programokon és nagyon várták már az eseményt. Különösen a bobozást, de készültek a futóversenyre is. Szeretnek hintázni és a park állatai a mókusok és tóban lévő halak sem kerülik el a figyelmüket. A további ünnepi program részeként pedig Záhonyba utaznak ahol nagymamájukat látogatják meg – adták tudomásunkra.