A Hyppolit, a lakáj Kabos Gyula első hangosfilmje volt, mely mai napig rendkívül népszerű, rendszeresen műsorra tűzik a televíziós csatornák. A szerzők időtálló remekművet alkottak, melynek üzenete napjainkban is aktuális, így a színpadi változat is rendre megjelenik a színházak repertoárján. Nem véletlen, hiszen a zseniális, parádés, fordulatokban gazdag szövegkönyv önmagában is tökéletes remekmű, amely sikergyanús, de a siker lehetőségét csak növelik Eisemann Mihály fülbemászó, kellemes dallamai. A darabot a Mandala Dalszínház mutatja be május 30-án, kedden 19 órától a Művészetek Házában.