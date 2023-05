Sztárfellépőkkel is találkozhatnak a fesztiválozók az AkroFeszten június 2-án pénteken 11 és 22 óra között a miskolctapolcai Akropolisz Szabadtéri Színpadon. A délelőtt és a délután tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, vecsernye és workshopok jegyében fog telni. 17.30-tól Fedor Péter görögkatolikus atya beszélget a Forráspont Ifjúsági Találkozó két fellépőjével: Fogarasi Botond színművésszel és Dánielfy Gergely magyar színész, énekes, előadóval, a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában Az Év Felfedezettje díj nyertesével. 18 órától Fábry Kornél atya előadását, 19 órától az énekes koncertjét is meghallgathatják a résztvevők. A fesztiválra a fiatalok mellett, az idősebb korosztály képviselőit is várják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, itt: hirdette meg a szervező Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Ifjúsági Fóruma (GIF).