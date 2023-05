Cannes. A szakadó eső aligha kedvez a fesztiválnak, a Harrison Ford- és az Indiana Jones-franchise-rajongóknak viszont annál inkább kedvez a fesztivál. Tavaly Tom Cruise visszatérésétől volt hangos a Croisette, még légiparádét is rendeztek a Top Gun 2 premierjének a tiszteletére, idén a légiparádé elmaradt, de nem kisebb várakozás övezte Harrison Ford visszatérését a kalandor régész szerepében. Különösen nagy volt az elvárás az ezúttal a rendezői székben helyet foglaló James Mangold előtt, hiszen az általa jegyzett filmmel búcsúzik Harrison Ford a szereptől, és akasztja szögre jól ismert kalapját és ostorát.

A lépten-nyomon hajmeresztő kalandokba keveredő régészprofesszor ezúttal ismét a nácikkal száll szembe, akik újfent egy olyan kincset keresnek, amivel megfordíthatják az idő és ezáltal a történelem kerekét. Látványos kalandokban, izgalmas menekülésekben nem szűkölködik az Indiana Jones és a sors tárcsája, de nem hiányzik belőle az érzelem sem, ahogy ezt a korábbi részekben is megszokhattuk. Hogy hogyan teljesít majd a mozipénztáraknál, és mennyire sikerül megismételnie vagy éppen túlszárnyalnia a korosodó régész hattyúdalának a Top Gun 2 sikerét, még a jövő zenéje, de június 29-től a magyar közönség is láthatja a hazai mozikban a John Williams jól ismert dallamaival kísért látványmozit.

New York-i mentősök a vásznon

Nem az Indiana Jones volt az egyetlen adrenalinlöket ezen a komor és hűvös reggelen. A Sean Penn és Tye Sheridan főszereplésével készült, a New Yorkban dolgozó mentősök mindennapjait feldolgozó Black Flies is rengeteg feszültséget hordoz az első pillanattól az utolsóig.

Sean Penn és a francia rendező, Jean-Stephane Sauvaire

Fotó: AFP

Jean-Stéphane Sauvaire rendező Shannon Burke 2008-ban megjelent regényét vitte filmre nemcsak a mentősök mindennapjait mutatva be, hanem napjaink New Yorkját is. Az esetekből képet kapunk a társadalomról, kikért is küzdenek sokszor emberfeletti erővel a nemegyszer súlyos következményekkel járó döntésekre kényszerülő, végkimerülésig dolgozó, alulfizetett mentősök, akiknek leginkább csak a szitkozódás és fenyegetés jut a köszönöm helyett.

Cannes, 2023. május 19.