Az olvasók szerint is nagyon rossz állapotban vannak Miskolcon az utak. Korábban megírtuk, hogy hihetetlenül sok a kátyú a városban. Akkor az utak állapotáért felelős Miskolci Városgazda Nonprofit kft. azt írta megkeresésünkre, hogy folyamatosan végzik a kátyúzási munkálatokat városszerte, ahogy az időjárás engedi. Mivel az Avas városrészen szokatlanul sok kátyú van, arra is rákérdeztünk, hogy ott mikor lesznek kátyúmentesítési munkálatok. Azt írták: az avasi városrészen is folyamatosak a munkálatok. Péntekenként délután is dolgoztak a szakemberek a városrészen, igaz csak a főútvonalon, egyelőre a mellékutcákon nem zajlanak munkálatok.

Fontos megjegyezni, hogy a kátyúk javítása az útkezelési hatóság, a helyi önkormányzat vagy más illetékes szervezet hatáskörébe tartozik. Ha egy autós kátyúkat észlel, érdemes jelenteni az illetékes hatóságnak, hogy mielőbb reagálhassanak és elvégezhessék a szükséges javításokat.

Az autósok így látják

Az egyik kommentelő ezt vetette fel cikkünk megjelenése után: „Álmodozunk avasi libegőről, miközben rendesen felújított útjaink nincsenek. Rendesen elvégzett útfelújítás nem történik, így ez újra és újra probléma lesz” – írta. Egy másik hozzászóló úgy fogalmazott: az érintett útszakaszokat újra kellene önteni nem pedig tömködni. Van, aki egyenesen sakktáblához hasonlította a mellékutakat, de még főutakat is.

Más szakaszokat is említettek a kommentelők, többek között a 26-os főút miskolci részét nevezte borzalmasnak az egyik hozzászóló. Egy másik autós megosztotta történetét portálunkkal, amely szerint az autójában a rosszminőségű utak tettek kárt. „Három hete volt hátsó spirálrúgó csere az autómon, törés miatt. Két helyen volt eltörve a jobb oldali rúgó, és mint tudott, párban kell cserélni, ezért 80 ezer forintomba került” – panaszolta. Hozzátette: szerinte nem csak a város útjai kritikusak, hanem a 3-as, a 26-os főutak is. Arra is rámutatott, hogy elsősorban munkára használja a gépjárművét.

Egy másik autós azt mondta a Boon.hu-nak, hogy neki is két darab lengőkart kell cserélnie a rossz utak miatt, amely több tízezer forintos költséget jelent számára.