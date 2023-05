Pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapra és hétfőre esik. Az idén pünkösdvasárnap május 28-án, pünkösdhétfő pedig május 29-én van. Mivel e két nap ünnepnap, fő szabály szerint egyben munkaszüneti nap is. Háromnapos lesz tehát a hétvége – a szombat viszont nem ünnepnap, csak sima pihenőnap. Ez alapján alakul az üzletek hosszú hétvégi nyitvatartása is.

Május 27-én, szombaton még bevásárolhattunk a szokásos szombati nyitvatartási időben. Május 28-án, vasárnap és május 29-én, hétfőn - ma és holnmap - viszont nincsenek nyitva a kisboltok, üzletek, plázák, bevásárlóközpontok, hiper- és szupermarketek, üzletláncok. Csak május 31-én, kedden áll vissza aztán az élet megszokott rendje a szokásos nyitvatartásokkal.

A posták sem lesznek nyitva ma és pünkösdhétfőn. Ezen a héten a megyei ügyfélszolgálatot ellátó postahelyek a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltak szerinti hétfői hosszított nyitvatartást kedden, május 30-án biztosítják.

Ami nyitva lesz

Ahogy máskor, most is lehetnek az általános üzlet-nyitvatartási rend alóli kivételek, így például lehet majd vásárolni az ünnepnapokon is: a benzinkutakon, illetve az ott működő üzletekben, az önálló virágboltokban, az újságosoknál, az édességboltokban, a non-stop üzemelő, éjjel-nappali boltokban, a trafikokban (ha a tulajdonos vagy a családtagja dolgozik benne), valamint a vendéglátó- és szórakozóhelyeken.

Amennyiben gyógyszert kell vásárolnunk, azt kell tudnunk, hogy a vasárnapi és hétfői ünnepnapokon kizárólag a 0–24 órás, azaz ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárakba tudunk menni. Szombaton a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nyitva lehetnek. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI oldalán található információ.

Nyitnak a strandok

Idén a gyermeknap (május utolsó vasárnapja, vagyis 28-a) is a pünkösdi hosszú hétvégére esik. Aki strandolást tervez a hosszú hétvégére, akár pont a gyerekek kedvéért, annak érdemes előtte megnéznie a neten, hogy már nyitva lesz-e az a hely, ahol lubickolnának. Pünkösd idején nem lesz nyitva például Ózdon a Városi Thermárium és Tanuszoda - erről tájékoztatta a lakosságot a fenntartó Ózdi Sport - és Élmény Központ. A létesítmény május 28-án, vasárnap és 29-én hétfőn nem fogad vendégeket, május 30-án, reggel nyolc órától viszont ismét várja a sportolni vágyó vendégeket.

Elviszik a szemetet

Az ünnepnap ellenére pünkösdhétfőn változatlan a hulladékszállítás rendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása értelmében a hulladékszállítás rendje pünkösdhétfőn, azaz 2023. május 29-én nem változik. A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítja el a cég. Kérik a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki.

A miskolci hulladékudvarok és az ügyfélszolgálati irodák május 29-én, hétfőn zárva tartanak.

Változott a menetrend

Az MVK Zrt. járatai közül május 28-án és 29-én a villamosok vasárnapi, az autóbuszok a szabad-és munkaszüneti napokra érvényes menetrend szerint közlekednek, kivéve a 24-es és 44-es járatokat, amelyek ezen a napon nem közlekednek. A 3-as, a 7-es, és 21-es autóbuszok a menetrendben aláhúzott indulási időpontokban nem érintik az áruházakat. A munkaszüneti napokon nem közlekednek továbbá a Búza térről 06:11-kor és a Déli Ipari Parkból 06:40-kor induló 43-as járatok.

Az ünnepnapokon a következő bérletpénztáraink lesznek nyitva reggel 7 és délután 2 óra között: a Tiszai pályaudvaron, a Búza téren, az Újgyőri főtéren.