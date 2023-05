Idén az eddig megszokotthoz képest nem május 20-án, hanem két nappal később 22-én hétfőn volt az adóbevallás benyújtásának határideje, mert az előbbi időpont szombatra, azaz hétvégére esett. Reggel ellátogattunk Miskolcon a NAV központi ügyfélszolgálatára, ahol ilyenkor minden évben kígyózó sor szokott állni. Most meglepve tapasztaltuk, hogy odakint az ajtó előtt és a Kazinczy utcán senkinek nem kell a napon álldogálnia, mert olajozottan ment az ügyintézés. Azok, akiket megkérdeztünk szintén ezt igazolták vissza.

- Ez az első alkalom, hogy igénybe veszem azt a lehetőséget, hogy a munkahely készítse el számomra az adóbevallást. Ez úgy történik, hogy kiküldik nekem e-mailen az adóbevallás tervezetet, azt kinyomtatom, és személyesen behozom az ügyfélszolgálatra. Nekem és a hivatalnak is praktikus így. Ma például 5 perc alatt sorra kerültem, és el tudtam intézni az ügyemet. A május 22-nek is örültem, hiszen így plusz két napom volt az egészre – mondta Tamás Zsolt.

Tamás Zsolt és párja, Pataki Nikolett

Fotó: Bujdos Tibor

- Gazdálkodó vagyok, ezért könyvelő intézi nekem az adóbevallást. Nekem szerencsére nem kell vele foglalkoznom. Megbízom benne, ezért nem is ellenőrzöm. Most azért jöttem be, mert nem volt aláírva a papír. Ezt tavaly is elfelejtettem, úgyhogy akkor is itt kezdtem május végén. Az ügyintézés rendkívül olajozott volt ma, 3 perc alatt végeztem. Csak amiatt kellett várakoznom, mert már nyitás előtt ideértem. Körülbelül öten álltak előttem, de időben kinyitottak. Odabent még szintén kicsit várnom kellett, amíg sorra kerültem – osztotta meg Paksi Dezső.

Fizetni személyesen lehet

Némelyek a személyes, mások az elektronikus ügyintézést kedvelik jobban.

Nem voltak sokan tegnap a NAV vármegyei ügyfélszolgálatán

- Mivel munkanélküli vagyok, magamnak készítettem el az adóbevallásomat, és személyesen nyújtottam be még május elején. Lényegében csak a NAV által kiküldött adótervezetet kellett átnéznem. Most alapvetően az egészségügyi adókedvezmény határideje iránt érdeklődtem az ügyfélszolgálaton. Jobban kedvelem a személyes ügyintézést, ma gyorsan végeztem vele. Helyben könnyebb számomra beadni az összes adatomat – árulta el Nemes Tamásné.

Nem kellett sorakozni az ügyintézéshez

- Közalkalmazott voltam, ezért nekem az állam intézte az adóbevallásomat, nekem csak el kellett fogadni a tervezetet. Túlzás, hogy tüzetesen átnéztem volna, inkább csak átfutom. Most jól jött, hogy volt még plusz két napom rá, hogy átgondoljam ezt, mert idén sajnos fizetnem kellett. Ez rosszul érintett, de mivel nyugdíjba mentem, lehet, hogy most derült ki, hogy korábban valamit rosszul írtak be – fejtette ki Korintusz Magdolna. - Ezt online nem tudtam elintézni, ezért eljöttem az ügyfélszolgálatra. Ha lehetséges, máskor inkább az elektronikus formát választom. Rendszeresen használom az ügyfélkaput. A mai ügyintézéssel egyébként maximálisan elégedett vagyok, ahogy kihúztam a sorszámot, mát hívtak is, csak jöttem és most megyek. A koronavírus alatt tapasztaltam korábban, hogy hosszú sor állt az iroda előtt.

Már csak néhány óránk maradt: hétfő éjfélig van időm a személyi jövedelemadó bevallást véglegesíteni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készítettt tervezetet elfogadhatjuk, módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük, a legkönnyebben a NAV weboldalán keresztül ügyfélkapus bejelentkezéssel.