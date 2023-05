Május 26., péntek

RUDABÁNYA

10.00 Gyermeknap alkalmából interaktív állatbemutatót tart ingyenesen Révész György zoopedagógus a településen a Bóbita Óvoda és a Gvadányi József Általános Iskola gyermekei részére az iskola tornacsarnokában.



Május 27, szombat

MEZŐKÖVESD

08.00 Mezőkövesdi Repülőnap a repülőtéren. A szombat elsősorban a családi sétarepülésről szól, amikor többféle repülőgéptípussal lehet a levegőbe emelkedni. A szervezők nemcsak dinamikus bemutatókkal készülnek, hanem ún. repülőgép simogatóval is, amikor bizonyos repülőgépeket egészen testközelből nézhet meg a közönség. A ferihegyi Aeropark repülőmúzeum, valamint a budapesti Simflite 747 szimulátorközpont pilótatalálkozókkal, repülős talkshow-val, repülőgépszimulátorokkal, interaktív foglalkozásokkal igyekszik mindenkihez közelebb hozni a repülés – mind a mai napig – kissé misztikusnak tartott világát. A repülőnapon nem csak a repülés iránt érdeklődők találják meg számításukat, a földi programok között veteránautó- és traktorkiállítás, honvédségi toborzás, fegyverbemutató is szerepel a programban. Az egykori katonai bázis területén gasztroudvart, Vidámparkot is kialakítanak a szervezők, akik több helyi előadócsoportot és zenekart is meghívtak.

MISKOLC

A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete sportos, nagycsaládos gyermeknapja a Miskolctapolcai Kalandtúraparkban.

10.00 a Kiss Kata zenekar gyermekkoncertje

11.30 gyermeknapi zumba Kolobiskó Ritával

Délután sportos feladatok várnak a gyerekekre, ügyességi akadálypályával. Napközben ugrálóvár és kézműves foglalkozások színesítik az eseményt. A koncert és a programok nagy része ingyenes és nem csak az egyesület meglévő tagjainak szól, számítanak olyan családokra is, akik még nem tagjai a miskolci szervezetnek.

Avasi gyermeknap az avastetői sportpályánál

09.00 az avastetői sportpálya szomszédságában 18. alkalommal kerül sor a gyereknappal egybekötött főzőversenyre. 10-től 15 óráig ingyenes ugrálóvárral várják a gyermekeket. Rendőrségi motoros, tűzoltóautó, kukásautó, és a város legújabb és legrégibb autóbusza is látható lesz.

Diósgyőri gyereknap a II. János Pál pápa téren

Színpadi pogramok

14.00 Csodamalom Bábszínház: Mindent járó malmocska

15.00 Miskolci Mazsorett Együttes

15.15 Foot Fighterz Breaking Sportegyesület

15.30 Miskolc Steelleaders

16.00 Diósgyőri Jazz Tánc Klub

17.00 4-Dance Club: Mesélő musicalek interaktív zenés-táncos gyerek műsor

17.30 ZENITA „Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány”: zenei válogatás gyerekeknek

Egyéb programok

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület kézműves foglalkoztató, ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás

Martinkertvárosi gyereknap az Iskola téren

10.00 Képviselői köszöntő: Cseléné Figula Edina önkormányzati képviselő

10.00-12.00 Pónicikli-lovaglás

12.00-16.00 Arcfestés, hajfonás és csillámtetoválás

15.00-15.45 Bűvészműsor

Egyéb programok

10.00-16.00 Ugrálóvár, kézművesfoglalkozás a Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klubbal, vattacukor

SAJÓKAZA

14.00-16.30

Bíró Orsolya, Hegedűs Gábor, Horbász Réka és Mérten József ad koncertet Sajókaza utcáin. Az állomások fél óránként változnak és a következő sorrendben követik egymást: Széchenyi utca – Ady Endre utca, Ady Endre utca – Szent István utca, Május 1. utca – Radvánszky Béla utca, Hegyalja utca – Ősz utca, Árpád fejedelem utca – Rákóczi Ferenc utca, Főtér.

SAJÓSZENTPÉTER

14.00-18.00 Sajószentpéteri gyereknap a Fitt Liget udvarán. Lesz vizes vetélkedő, óriás buborékshow, homokkép készítés, habparty, aszfaltrajzverseny, arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, állatsimogató és sétakocsikázási lehetőség is. A színpadon fellép 15.30-tól a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, 16 órától a Vaga Banda Gólyalábasok, 17 órától Lehoczki László a Spider mentőcsoport alapítója és Hope mentőkutyája, 18 órától pedig az Egészséges Makk Marci pódium színház. A program ideje alatt a Manó Liget Játszóház díjmentesen látogatható.

SZOMOLYA

10.00 Faluház udvarán látják vendégül a gyerekeket, ahol 10-14 óra között a Borka Játszópark játékaival játszhatnak a gyerekek

11.00 a Csiribiri együttes műsora

13.00 tombola

14.00 habparty

Egész nap arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket, de közelebbről is megnézhetnek egy tűzoltó és rendőr autót .

TARDONA

14.00 A népi játékok mellett óriás csúszda, bohóc és habparty is lesz a tardonai gyereknapon a helyi sporttelepen. A Bükki Nemzeti Parktól pedig Ézsöl Tibor természetvédelmi őr érkezik, aki természettudományi foglalkozást tart majd az érdeklődőknek.

Május 28., vasárnap

EMŐD

14.00 Emődi Gyereknap a városi parkban. az eredetileg tervezett játékok, kézműves foglalkozások, vattacukor, édességek és minden egyéb mellett rali versenyautókat láthatnak majd a gyerekek, amelybe bele is ülhettek egy fotó erejéig. Bartha Nándi, Borbély Nándi és Molnár Máté, a North Racing Team versenyzői érkeznek Emődre friss élményekkel éppen egy versenyről. Továbbá egy másik meglepetésről is lehullott már a lepel, amely nem csak a gyerekeknek szól. Fedezzük fel együtt vármegyénk értékeit! - szól a felhívás. A művelődési ház szakmai partnere, az országos hálózattal rendelkező Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatósága is kitelepül Emődre játszóparkjával. Az érdeklődők játékosan ismerkedhetnek meg vármegyénk értékeivel óriás puzzle, valamint kockakirakó formájában. A szervezők azt ígérik, itt nem állnak meg, további meglepetések is várhatók.

ENCS

Encsi gyereknap a Városi Sportközpont udvarán.

13.00-17.00 Lábbal hajtható járgányok ügyességi pályával

14.00-17.00 Rendőrségi bemutatók, kerékpáros ügyességi versenyek

14.00-16.00 Kézműműves foglalkozások

14.00-18.00 Ugrálóvár

14.00-16.00 Arcfestés

15.00-17.00 Ügyességi versenyek gyerekeknek és felnőtteknek

15.00 Pöttyös Panni és Kockás Peti mese és rajzolás Bodor Böbe színésznővel

16.00 A Sárkány és az Ördög című Népmesés Marionett Bábjáték.

KAZINCBARCIKA

14.00-18.00 a Mezey István Művészeti Központ és udvara ad otthont a gyermeknapi programnak. A rendezvény témáját adó környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében lesz ökolabirintus, kisállatbemutató, változatos programokat hoz a Felelős Gasztrohős Alapítvány, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara izgalmas előadásokkal járul hozzá az eseményhez. Felvonulnak a rendőr-, mentő-, tűzoltó- és kukásautók. A kísérőprogramok közül be lehet kapcsolódni az aszfaltrajzversenybe, arcfestésbe, szerencsekerékbe, kézműves foglalkozásba, játszóházba és ugrálóvár is várja a kicsiket. Műsort adnak a kazincbarcikai óvodások, fellép a Marvel costplay és Wednesday show is lesz cukorágyúval

KÁCS

16.00-19.00 gyermeknap a Szabadidő Parkban. A program ideje alatt arcfestés, buborékfújás és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket. 18 órától pedig Molnár Orsi interaktív műsora szórakoztatja a kicsiket.

MEZŐCSÁT

XII. Gyermek,- és Ifjúsági Néptánc Fesztivál (Mezőcsát, Szent István út 1-21.)

15.40 - Megnyitó a Mezőcsáti Színtársulat közreműködésével

16.00 -Dr Enyedi Andor Református Általános Iskola és a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatos gyermekeinek műsora

17.00 - Gálaműsor

Szinvavölgyi Néptáncműhely, Miskolc

Karitó Néptáncegyüttes, Szentistván

Mezőcsát Népi Együttes és egykori táncosai .

Kísér a Szikes Zenekar Orosz Sándor vezetésével

Pünkösdi Király és Királyné választás

20.00 - Kormorán együttes koncertje

21.30 - Utcabál a Bakelit Zenekar közreműködésével

A nap folyamán ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, büfé, kirakodó vásár, vattacukor, fagyi, jégkása és megannyi finomság várja a vásárlókat, érdeklődőket.

MEZŐKÖVESD

08.00 Mezőkövesdi Repülőnap a repülőtéren. Légiparádé olyan sztárpilóták közreműködésével, mint Besenyi Péter műrepülő világbajnok vagy Hársfalvi Pál vitorlázó műrepülő. Különleges és ritka repülőgépeket is láthat a közönség. Bemutatkozik az Aeroexpress Cessna 206-os amfíbiája (hidroplán), amely az elmúlt évben több alkalommal hajtott végre sikeres tesztrepüléseket a Dunán és a Balatonon. Látványos bemutatóval érkezik az L-29 Delfin, az egyik legnépszerűbb vadászkiképző repülőgép. A kínálatban olyan ritkaság is szerepel, mint a T-28 Trojan, ami egykoron az amerikai haditengerészet egyik legelterjedtebb típusa volt. A szervezők nemcsak dinamikus bemutatókkal készülnek, hanem ún. repülőgép simogatóval is, amikor bizonyos repülőgépeket egészen testközelből nézhet meg a közönség. A ferihegyi Aeropark repülőmúzeum, valamint a budapesti Simflite 747 szimulátorközpont pilótatalálkozókkal, repülős talkshow-val, repülőgépszimulátorokkal, interaktív foglalkozásokkal igyekszik mindenkihez közelebb hozni a repülés – mind a mai napig – kissé misztikusnak tartott világát. A repülőnapon nem csak a repülés iránt érdeklődők találják meg számításukat, a földi programok között veteránautó- és traktorkiállítás, honvédségi toborzás, fegyverbemutató is szerepel a programban. Az egykori katonai bázis területén gasztroudvart, Vidámparkot is kialakítanak a szervezők, akik több helyi előadócsoportot és zenekart is meghívtak.

MISKOLC

Miskolc városi gyereknap a Népkertben

Színpadi programok

10.00 Megnyitó a Miskolci Mazsorett Együttessel

10.30 Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertje gyerekeknek

12.00 Magyar Népmese Színház: A brémai muzsikusok

13.30 ZENITA „Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány”: zenei válogatás gyerekeknek

14.30 Ködmön Formációs Táncegyüttes műsora

15.30 Magyar Népmese Színház: Az aranyszőrű bárány

16.30 Popsuli - diákzenekarok fellépése

Egyéb programok

10.00-16.00 Mesekert interaktív játszóház kicsiknek, Betyár Tanya népi játszóház, könyvtárbusz, sportprogramok a Decathlon Áruház és a Miskolci Diákönkormányzat közreműködésével, rendőrautó-bemutató, A Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány és a Liopold Macskaélet Alapítvány foglalkoztatója

10.00-19.00 Vidámpark, ugrálóvár, felfújható akadálypálya, lézerharc, kishintós lovagoltatás, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, kézműves-foglalkozás, gasztronómiai-, játék- és kézművesvásár

16.00-19.00 Hőlégballonozás



Gyereknapi pünkösdi királyság, avagy "Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja!" a Herman Ottó Múzeumban

10.00-15.00 A kis dinó és az égig érő májusfa. Zenés, bábos bemutató a májusfa körül. Májusfa bontása. Virágkoszorú-fonás élő virágból. Gyöngykaláris-fűzés. Karton párnadoboz festése tavaszi népi szimbólumokkal. Papírgalamb-készítés. Az elkészített tárgyak hazavihetők. A rendezvény mindenki számára kedvezményes, 50 százalékos belépőjeggyel látogatható.

10.30 Színházi Olimpia és Bábművészeti Világtalálkozó a Miskolci Csodamalom Bábszínházban. Két világhírű vásári bábjáték a Csodamalom Bábszínházban. Az olasz Gaspare Nasuto Pulcinellája és a brit Robert Styles Mr. Punch karakterei, Vitéz László távoli kuzinjai, nem csak gyerekeknek.

ORMOSBÁNYA

10.00-4.00 Zenés-táncos vidám mulatsággal és vetélkedőkkel színesítik Ormosbányán a gyermeknapi rendezvényt a Vásártéren. 11.30-tól kezdődik a Kölyök ki-mit-tud, ahol ének, tánc és hangszeres zene kategóriában versenyezhetnek egymással a gyerekek. A nevezés ingyenes, az első három helyezett kategóriánként díjazásban részesül. Kísérőprogramként óriás csúszdával, csillám tetoválással, aszfaltrajz versennyel, vattacukorral és cukorágyúzással készülnek a szervezők.

TISZAÚJVÁROS

10.00-16.00 A „Nyitott szertárkapuk" katasztrófavédelmi gyermeknap során a szervezeti egységek nyílt napot tartanak a gyermekek részére Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A nyílt nap során az érdeklődő gyermekeknek és családtagjaiknak a szervezeti egységek bemutatják kiállításaikat, készenléti szereiket, különleges felszereléseiket és betekintést engednek a tűzoltók napi feladatvégzésébe. A rendezvény programja: a nap során több próbariasztás végrehajtása, a gyermekek, gyermekcsoportok folyamatos fogadása, szerek, laktanyák, kiállítások bemutatása, igény szerint előadások tartása, a középiskolások figyelemének felhívása a katasztrófavédelemnél teljesíthető közösségi szolgálatra.