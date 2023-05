A nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezték a Termelői (vásár)napot a nyékládházi Plázson, vagyis a Nyéki-tavon kialakított strandszakaszon. Az első nap az évben vasárnapra esett, és ez egyben a strandszezon megnyitásának időpontja is volt. Ezen a napon kitelepültek a környék legjobb termelői kézműves portékáikkal és rendhagyó kutya show-val is készültek a látogatóknak. A Plázs strandja először jelent meg a vármegye térképén, mint kutyabarát strand, így kifejezetten várták a kutya barátokat is kedvenceikkel együtt.

Mindig kilátogatnak

A helyi kézműves termékek mellett Gelejből is érkeztek termelők, hogy portékáikat kínálják a látogatóknak. Bőséges kínálat tárult a látogatók elé.

Szabó András a családjával látogatott ki.

„Már évek óta jövünk, igaz, kissé féltünk, hogy milyen lesz az időjárás, de remek kikapcsolódás ez a gyermekeknek, mert minden egy helyen van” – mondta a boon.hu-nak. Hozzátette: nagyon kedveli a kézműves termékeket, így külön öröm a számára, hogy kedvére válogathat a széles választékból.

Illés Katalin a szomszéd községből érkezett kifejezetten a termelői vásárra.

„Főleg sajtért jöttem, de ha már itt vagyok, akkor minden megnézek, nagyra becsülöm a helyi termelők termékeit” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a miskolci termelőivásárra is gyakran ellátogat.

A HappyDay elektromos gyerekjármű-flottájából 2 motor és 2 autó is érkezett. Az utóbbiak valódi Audik kicsinyített másai, egy TT Coupé és egy A8. Az arcfestés, csillámtetoválás, élményjátékok hajfonás és póniciklizés élménydömpingjéhez csatlakozó HappyDayjel még egy nagyot lépünk a pop-up mini gyermek-vidámpark társfunkció irányába, és a Termelői (vasár)nap valódi családi nappá is alakult.

A hangulatot megint a Termelő (vasár)nap hivatalos DJ-je a jól bevált, Totpeti biztosította, azaz a Rádió M veterán zenei igazgatója, aki a Plázs mögött álló A Stáb számtalan emlékezetes hangulatú programjának volt már dallamfelelőse.