Szinte már hagyománnyá vált, hogy a téli hideg időjárást követően megszaporodnak a kátyúk az utakon. A kátyúk általában az utak felületén jelentkező mélyedések vagy lyukak. Ezek a károk általában az utak kopásának, időjárási hatásoknak és a közlekedési terhelésnek köszönhetők. Miskolcon is egyre több a kátyús útszakasz, amely hosszútávon súlyos károsodást okozhat az autókban, illetve balesetveszélyes helyzeteket idézhet elő. Mivel a vármegye székhely útjain egyre gyakrabban találkozhatnak az autósok kátyúkkal, megkérdeztük a városháza sajtóosztályát, hogy a korábban (néhány héttel ezelőtt - a szerk.) bejelentett nagy volumenű kátyúzási munkálatok hol tartanak.

A városgazda állítja: folyamatosan kátyúznak

Azt írták megkeresésünkre: a város útjain – ahogy az időjárás engedi - folyamatosan végeznek útjavítást. Arra is kitértek, hogy minden városrészben dolgoznak a cég szakemberei. Mivel az Avas városrészen szokatlanul sok kátyú van, arra is rákérdeztünk, hogy ott mikor zajlanak a kátyúmentesítési munkálatok. Azt írták: Az avasi városrészen is folyamatosak a munkálatok, legutóbb – a múlt hét előtt – például a Perczel és az Aulich utcákban kátyúztak. A munkálatok ütemterv szerint haladnak, azonban a csapadékos időszak miatt – mint amilyen nemrégiben volt – ez a terv módosulhat – mutattak rá.

Az időjárás miatt alakulnak ki

Az időjárás szerepe jelentős a kátyúk keletkezésében. Az eső, a hó, a jég és a hőmérséklet-ingadozások (fagypont alá esés és felolvasztás) negatív hatást gyakorolnak az útburkolatra. Az eső és a hó vízben gazdagabbá teszik az útburkolatot, amelynek fagyási-pozsgási ciklusokhoz való kitettség hatására repedések és lyukak alakulhatnak ki, de az útburkolat kopása és a rendszeres karbantartás hiánya is vezethet a kátyúk kialakulásához. Ezek a tényezők gyakran kölcsönhatásban vannak egymással, és hozzájárulhatnak a kátyúk kialakulásához. Az útburkolat rendszeres karbantartása és időben történő javítása segíthet minimalizálni a kátyúk kialakulásának kockázatát.

Érdemes jelezni, ha kátyúkat észlelünk

A szakemberek szerint a kátyúk javítását általában minél hamarabb érdemes elvégezni annak érdekében, hogy elkerüljük a további károk kialakulását és a közlekedési biztonságot fenntartsuk. Fontos megjegyezni, hogy a kátyúk javítása az útkezelési hatóság, a helyi önkormányzat vagy más illetékes szervezet hatáskörébe tartozik. Ha egy autós kátyúkat észlel, érdemes jelenteni az illetékes hatóságnak, hogy mielőbb reagálhassanak és elvégezhessék a szükséges javításokat.