A 32 hektáros terület rekultivációja egyedülálló az országban. Május 3-án reggel sajtónyilvános üzembejárást biztosított a tulajdonos Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft., amely Mészáros Csoporthoz tartozó STATUS Energy Magántőkealap leányvállalata.

- Magyarország 2011-ben fogadta el a hidrogén stratégiáját. Ebben meghatározta, hogy hogyan és mennyit kell előállítani. 2030-ra 50 ezer tonna zöldhidrogén előállítását irányozták elő, ami uniós elvárás is. Ezt az üzemanyag használatba is be kell építeni. A mai bejárásnak a legfontosabb üzenete, hogy nemcsak beszélünk erről, hanem megjelent az első olyan létesítmény, ahol napelemes elektromos energiából zöldhidrogént állítunk elő – jelentette ki Lepsényi István, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség elnöke.

Tudományos kutatásra is

A projekt átfogó célkitűzése az, hogy az energiafüggetlenség felé segítse hazánkat.

- A Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. és a Szegedi Tudományegyetem részben uniós innovációs pályázati, valamint kormányzati támogatással megvalósuló kísérleti fejlesztése nemzetközi szinten is újdonságnak számít a szegedi Petrolterv Kft. tervezésében. A pilot projekt célja a naperőmű általi túltermelés szabályozása, amely tudományos megfigyelésre is lehetőséget nyújt, hiszen labor tisztaságú hidrogént állítunk elő. Ezt dinamikus és intelligens rendszerben vezéreljük majd – ismertette Bakos Imre, a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. projektvezetője. - 2021-ben kezdtük el a kétéves projektet, amit még egy évvel meghosszabbítottunk. A beszerzett elektrolizáló berendezéseknek Közép-Kelet Európában nincs párja, amely beszállítását a Ganzair Kompresszortechnika Kft. végezte. Az energiaválság miatt megemelkedett árak számlájára írható, hogy az uniós pályázat kerete csak részben tudta fedezni a beruházás összegét.