A Bükkben kóborló medve kapcsán számos jó tanács hangzott el, hogy hogyan kerülhető el a konfrontáció, baleset az állattal köztük például az, hogy kutyával óvatosan közlekedjünk erdős területen. Ugyanakkor az állattartók számára a nagyragadozók távoltartására a megfelelő kutya tartását javasolják. A farkasok esetén például, mint arról többször is írtunk már a kuvaszt, amelyből több egyed érkezett is vármegyénkbe az elmúlt években egy program keretében. De milyen kutya a legalkalmasabb arra, hogy egy medvét távolt tartson portánktól állatainktól? Nem biztos, hogy van adekvált válasz a kérdésre, de van egy fajta, amely biztosan sokaknak eszébe jut rögtön. Ez a kaukázusi medveölő.

Csak gyakorlottaknak

A nyáj védelme és a ház, illetve udvar őrzése nagyon mélyen gyökerezik a kaukázusi medveölő juhászkutya a természetében. Impozáns méretével és hatalmas erejével kombinálva ez a védelmi ösztön veszélyes is lehet. Ezért a kaukázusi juhászkutya kizárólag tapasztalt kutyaspecialisták kezébe való - hívja fel a figyelmet a zooplus.hu. Az egykori Szovjetunióban eredetileg juhászkutyaként alkalmazott eb hozzá van szokva, hogy napokig kint éljen a szabadban nyájával és egyedül őrizze tagjait. Nem fog ki rajta a hideg, a szél vagy az eső sem, és az önálló, erős kaukázusit a nyájat megtámadó farkasokkal vagy medvékkel folytatott harc sem rettenti meg. Nem csoda, hogy ennek a kutyának nehezére esik, hogy gazdájának alárendelje magát. Még családi kutyaként is megőrzi függetlenségét és időről időre érezteti gazdáival, hogy nem feltétlenül van rájuk szüksége.

Hozzáértő irányítással és fajtának megfelelő tartással hihetetlenül lojális partnerré és megbízható házőrző kutyává nevelhető. Ha a kezdetektől sikerül integrálni a családba és ott olyan fix szerepet kap, ami megfelel a természetének, akkor az impozáns kaukázusi juhászkutya nagyon kiegyensúlyozottnak, ragaszkodónak és érzékenynek bizonyul anélkül, hogy bármikor túlságosan tolakodó lenne. Még a családban lévő gyerekekkel is jól kijön korai szocializációval és következetes utasításokkal. Ezzel szemben más kutyákkal vagy macskákkal nem igazán érti meg magát a domináns kaukázusi medveölő kutya.

Amennyire nyugodtan és szeretetteljesen viselkedik a kaukázusi családja körében, annyira bizalmatlan és elutasító az idegenekkel szemben. Aki kéretlenül behatol a területére, az igazán rettenthetetlen és harcra kész házőrző kutyával találja magát szemben, akinek családja védelme áll mindenek felett. Veleszületett területvédő magatartását és természetes védelmi ösztönét nem szabad alábecsülni és semmiképpen nem ajánlott ezek további erősítésére, pl. őrző-védő kiképzés formájában. Ennek ugyanis kontrollálhatatlan következményei lehetnek a masszív testfelépítésű kutyánál. Azért, hogy a kutya ne jelentsen veszélyt a szomszédok és idegenek számára, elengedhetetlen a kert stabil és biztonságos körbekerítése. Ezenkívül sok esetben egy kísérőkutya kiképzés is hasznos lehet ember és eb harmonikus együttélése szempontjából. A legtöbb betörő számára már a medveszerű kutya megpillantása is elrettentő lehet. Egy felnőtt kan marmagassága 75 centi is lehet és 75 kilót vagy akár többet is nyomhat. A szukák általában egy picit kisebbek és könnyebbek, mint hím fajtársaik, azonban még ők is elég impozáns látványt nyújtanak 68-72 centis marmagasságukkal és 45-60 kilós súlyukkal.