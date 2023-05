A téren Pepe bohóc, a Vattai Tündérkert Óvoda műsora a karatékák bemutatója és a Rom pom zenekar műsora szórakoztatja majd a gyerekeket. De egy kis finomság is lesz uzsonnára a kicsiknek. 18 órától pedig Varga Ferenc és Ballásy Betty gyermekműsorát tekinthetik meg és a K26 is színpadra lép. A nap folyamán arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, óriási játékok, játszó kamion, kisvasút, pónilovaglás várja a gyerekeket. A vattaiaknak pedig meglepetéskuponnal is kedveskednek majd.