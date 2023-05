A gyermekek ezreinek felzárkózását támogató Kapaszkodó programjának támogatására hirdette meg az Ökumenikus Segélyszervezet az egy hónapos országos adománygyűjtést. Az akciót a szervezet május 3-án, szerdán jelentette be sajtótájékoztató keretében, a miskolci családok átmeneti otthonában. Eközben a segélyszervezet 1353-as adományvonalát megjelenítő installációt készítettek kézzel festve a gondozott gyerekek.

A kezdeményezés célja, hogy minél több gyermeknek adhasson esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére egész évben folyó fejlesztő foglalkozások és nyári gyermektáborok formájában. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a felhíváshoz idén is az 1353-as adományvonalon (500 forint per hívás) és a www.segelyszervezet.hu/kapaszkodo oldalon lehet csatlakozni tetszőleges összeggel és rendszeres adományozással. A TESCO üzleteiben és weboldalán pedig a mai naptól elérhetők az adománygyűjtést 200 forinttal támogató kuponok – írta közleményében a segélyszervezet.

Gyermekekre költik

„A miskolci családok átmeneti otthona az egyik legrégebbi, 2000 óta működő olyan intézményünk, ahol gyerekekkel foglalkozunk. Tíz évvel ezelőtt pedig úgy döntöttünk az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy a május legyen a gyerekek hónapja” - mondta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. „Segélyszervezetünk ehhez kapcsolódóan rendszeres adománygyűjtést indított el célzottan a Kapaszkodó programunk támogatására egészen gyermeknapig. Ennek keretében 20 helyszínen, háromezer gyermeknek a felzárkózását tudjuk segíteni folyamatos közösségi, illetve fejlesztő programokkal. Kiemelt célkitűzés, hogy idén nyáron is szervezhessünk táborokat körülbelül hatszáz gyermek számára. A bentlakásos táborok Kastélyosdombón lesznek, a napközisek pedig országszerte. Továbbá az elmúlt három évben az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját is meghatározták a rendkívüli események, akár a koronavírus, akár a háború miatt.”

„Ebben az intézményben egy időben 12 család lakik. Külső férőhelyeinken pedig még 4 családnak tudunk lakhatást biztosítani. Ez azt jelenti, hogy éves szintén 80 gyerek fordul meg nálunk. Fontos, hogy a Kapaszkodó Program segítségével nemcsak lakhatást biztosítunk a családoknak és gyermekeknek, hanem programokat is szervezünk nekik” – fejtette ki Nagyné Faragó Boglárka, az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci Családok Átmeneti Otthonának intézményvezetője. „A gyerekfejlesztés intézményünkben nagyon intenzív. Amikor beköltözik hozzánk egy gyerek, vagy egy család, akkor mindig felmérjük, hogy mire van szüksége a gyermeknek. Esetleg logopédusra, mozgásfejlesztőre, amit biztosítunk számára. Egészségtudatosságra, pénzügyi tudatosságra neveljük a kicsiket csoportos foglalkozások keretében, illetve most indul majd számítógépes tanfolyamunk. Nálunk is lesz majd nyári tábor, amikor az itt lakó gyerekeknek kézműves, élmény és zenei műhelyeket fogunk tartani, valamint kirándulunk velük.”