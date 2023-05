Hagyományos, finom ételeivel, családias hangulatával vonzza a vendégeket a miskolci Malom Étterem, amely már nem először jutott fel a dobogó második fokára a DiningCity Országos Étterem Hetén saját kategóriájában. Ez azt a közel száz vidéki éttermet foglalta magában, amelyek 5900 forintos fix áron fogadták a vendégeket a programsorozat ideje alatt.

- Már máskor is voltunk dobogósok az étterem héten, de most is nagyon örültünk a második helynek, ami önbizalmat ad nekünk. Korábban több miskolci étteremmel voltunk versenyben a kategóriánkban, de idén a többi városi étterem lemaradt kicsit – mondta Nagymáté István, a Malom Étterem tulajdonos üzletvezetője.

Nagymáté István, a Malom Étterem tulajdonos üzletvezetője

- Egyszer már másodikok és harmadikok tudtunk lenni és egy másik alkalommal negyedikek is. A szervezőktől hallottuk, hogy az Országos Étterem Hét tíz napja alatt nálunk fordultak meg a legtöbben. Ez 298 látogatót jelentett túlnyomó részben Miskolcról és vonzáskörzetéből. Sok volt köztük a visszatérő vendég, akik azt mondták, hogy a legtöbb vármegyénkbeli induló étterembe ellátogatnak ilyenkor. Az előzetesen megadott létszámnak megfelelően két óránként húsz embert fogadtunk, de nem működtünk folyamatosan telt házzal. Hétvégén délre és este hat órára érkezett a legtöbb foglalás és a visszajelzések alapján a vendégek nagyon elégedettek voltak a menüsorokkal és a hangulattal. Körülbelül 60-70 ember pontozott és csak 2-3 pontozott le minket. Talán azért csúsztunk le az első helyről, mert a tömeg miatt kicsit többet kellett várni az ételek elkészítésére.

Indulnak a grill esték

A Malom Étterem mindig számíthat a kiterjedt törzsvendég körére.

- Több színvonalas étterem működik Miskolcon, akik Michelin Guide ajánlást kaptak és a Fine Dining stílust képviselik. Jó kapcsolatot ápolunk velük, de mi elsősorban a vidéki vendéglátásban vagyunk otthon és hagyományos ételeket készítünk. Örülünk neki, hogy az Országos Étterem Héten mi is otthon tudtuk érezni magunkat. A vendégeink kedvence a tócsni bundába bújtatott sertéskaraj, de nagyon szeretik a cigánypecsenyét és gyakran kérnek harcsapaprikást, vagy bécsi szeletet. Amellett, hogy próbálunk elfogadható árakat kínálni, adunk a minőségre és fontos számunkra, hogy mindenki jól lakjon. A kiszolgálásban szintén odafigyelünk a vendégeink igényeire és igyekszünk jó hangulatot teremteni. Mindezek miatt visszajárnak hozzánk az emberek és törzsvendég körrel rendelkezünk. Azonban mióta másodikok lettünk, már érkeztek hozzánk újonnan betérők is, akik kifejezetten a helyezés miatt voltak kíváncsiak ránk. Nyolc éve működünk, de mindig jól jön, hogyha többen felfigyelnek az éttermünkre. Hiszen még most is sokan vannak olyanok Miskolcon, akik sosem jártak nálunk és nem tudják, hogy a Kossuth utcán találnak meg minket. Ennek előnye, hogy nem dübörög mellettünk a villamos. Nyáron pedig hatalmas teraszon tudjuk fogadni a vendégeket, ahol madárcsicsergés is hallható. Jellemző, hogy sok 10-20 fős rendezvényt szervezünk: esküvőket, szülinapi partikat, osztálytalálkozókat és nyáron grill csütörtököket, amelyek az esetek többségében jól szoktak elsülni. Nem régen egy kedves festőművésznő törzsvendégünk vetette föl az ötletet, hogy mi lenne, hogyha két hetente új művészek képei kerülnének föl a falra. Ez lényegében olyan, mint egy ingyenes kiállítás, amit bárki megnézhet, aki betér hozzánk – árulta el az étterem üzletvezetője.