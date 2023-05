A döntés azért született meg, hogy a gyerekek a fűtési szezon végeztével beköszöntött hűvös idő ellenére is otthonos, meleg és kényelmes körülmények között tölthessék el napjaikat az intézményekben, amíg csak a melegebb, tavaszias idő végre be nem köszönt – hiszen a legnagyobb érték a gyermek, egészségük megóvása pedig még a legnehezebb gazdasági helyzet közepette is mindannyiunk közös érdeke, tájékoztatta portálunkat az önkormányzat sajtóosztálya.