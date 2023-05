Növekvő gazdasági szerep

A vármegye önkormányzatának az utóbbi időszakban megnőtt a gazdasági szerepe, amelynek egyik meghatározó tényezője a Via Carpatia EGTC, és elsősorban az a terület, ahol a csoportosulás sok feladatot vállal, vagyis az INTERREG-es szlovák-magyar projektek területe – fogalmazta meg Bánné dr. Gál Bolgárka. Egy másik szereplője ennek Kassa testvérmegyénk, hiszen velük együtt veszünk részt az INTERREG Határon Átnyúló Együttműködési Programban, és a Via Carpatia is egy közös és eredményesen működő szervezetünk. A két önkormányzat 2013-ban hozta létre közös intézményét, amely a határon átnyúló pályázatok koordinálásával a helyi gazdaságfejlesztésben azóta is nagyon fontos szerepet tölt be. 2021-ben a régió gazdaságfejlesztésében nagy segítséget kaptunk, megépült a Kassa-Miskolc autópálya, amelynek segítségével úgy tekinthetünk erre a térségre, mint valóban egységes gazdasági övezetre – idézte fel a vármegyei közgyűlés elnöke.