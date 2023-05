Gyermekintézményekben, kórházakban, bölcsődékben, óvodákban és sok más helyen festette már szebbre, színesebbre a fehér falakat az Ecsetre fel a gyermekekért megálmodója, vagyis dr. Mannheim Viktória és önkéntes csapata. Egyetemi kutató munkája mellett arra is van ideje, hogy hétvégeken -akár az ország másik végében is- felkérésre, de saját költségén is megfesti, életre kelti a mesefigurákat, a gyermekek örömére.

B. Tóth Erika beszélgetésében Viktória arról is vallott, hogy hogyan, milyen szemlélettel neveli fiait.