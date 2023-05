Nagy valószínűség szerint megszűnik a lakossági kerti kutak és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak létesítésekor szükséges bejelentési kötelezettség és engedélyezésre sem lesz szükség. A korábban engedély nélkül létesített sekély kutak pedig bármiféle kötelezettség nélkül 2024-től automatikusan szabályosnak minősülnek – tudtuk meg a Napi.hu közlése alapján.

Május eleje óta olvasható a kormányzat honlapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló javaslat, amiről várhatóan május végén szavaz az Országgyűlés. A kérdést társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Belügyminisztérium. A lakossági észrevételeket május 10-ig lehetett e-mailen eljuttatni a döntéshozókhoz és a folyamat mostanra lezárult.

A kutak engedélyeztetésére vonatkozó újabb változások kapcsán olvasóinkat is megkérdeztünk, akik a következőképpen fogalmaztak:

„Olyan dolgokat akartak előírni, ami súlyos pénzekbe került volna és méghozzá az ügyintézés.” „Le lett fújva, kútba esett a dolog.”

Négyféle kritérium dönt

Az engedélyeztetési eljárás és a bejelentési kötelezettség megszűnése tehát azokra a régi és új kutakra vonatkozik, amelyek:

- mélysége nem haladja meg az 50 métert;

- nem érintik az első vízzáró réteget;

- háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak;

- és vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen találhatók.

Kevesebb munkájuk lesz

Az előírás szerint a régi és új kutak helyi jegyzőnél történő engedélyeztetéshez szükséges műszaki dokumentációt eddig a megfelelő jogosítványokkal rendelkező kútfúró cégek adhatták ki. Elmondták szerkesztőségünknek, hogyan érinti őket a változás.

- Egyelőre nagy a bizonytalanság a megrendelőink körében az engedélyeztetés kapcsán és mi is azt javasoljuk, hogy várjanak egy kicsit, amíg ténylegesen megszavazza az Országgyűlés a törvénymódosítást. Már csak azért is, mert rengeteg egymást követő változtatás történt a témában az elmúlt időszakban – ajánlotta Pataki András, a Geokomplex Kft. ügyvezetője, amely a legnagyobb kútfúró vállalat Miskolcon.

- Ettől függetlenül már vannak olyan ügyfeleink, akik lemondták az időpontfoglalásaikat. Ezt bármiféle kötelezettség, vagy plusz költség nélkül megtehetik. Számunkra jelen pillanatban inkább könnyebbséget jelent, hogy csökken a megrendelések száma, mivel a háztartási kutak felmérése szerteágazó feladat. Sok kútfúró vállalat eleve nem is vállalja. A törvénymódosítás egyébként szerintem is indokolt lenne, mivel a legtöbb kerti kút rendkívül sekély és semmilyen veszélyt nem jelent a vízbázisra. Bár az 50 méterben megszabott maximális mélységet ténylegesen nehéz ellenőrizni és rendkívül drága is. Például egy mezőgazdasági öntözésre használt kút teljesen más kategóriába esik, amiből Dél-Borsodban is találunk szép számmal. A céges kutakat pedig továbbra is engedélyeztetni kell és be kell jelenteni. Ott már vízminőség vizsgálatot is szoktak kérni, de azt nem mi, hanem a vízlaborok végzik.

- A kútengedélyeztetés kapcsán inkább kivárnak az ügyfeleink, de munkánk így is van elég, mert kútfúrást azt ettől függetlenül kérnek tőlünk. Magam is azt mondom, hogy várjuk ki a végét, amíg megszületik a törvénymódosítás és a hivatalos állásfoglalás, amelyről megbízható forrásból lehet tájékozódni – mondta Diósi József kútfúró, az Öcsikút Kútfúrás vezetője. - Egyelőre kevés visszamondást tapasztalunk, de összességében csökkent a megrendelések száma. Ez amiatt is van így, hiszen az új kutak létesítése mindig bejelentési és engedélyeztetési kötelezettséggel járt, de most ez is megváltozik.

Lényeges a kútellenőrzés

A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete szerint fontos lenne a lakossági kutak állapotának a felmérése.

- A jelenlegi egyszerűsítés a lakosságnak valóban könnyebbség. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a korábban engedély nélkül létesített háztartási célra, valamint mezőgazdasági öntözésre használt kutakat továbbhasználják – jelentette ki Szongoth Gábor geofizikus, a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete vezetőségének tagja.

- Az ország vízháztartása és a szigorú uniós szabályozás szempontjából is fontos lenne legalább nagyjából tudni, hogy hol találhatóak kutak. Sajnos a talajvízrétegek egyre mélyebben vannak, ami arra utal, hogy csökken a vízkészlet. Ha most kötelezővé tennék a kutak bejelentését, akkor a szakmával egyeztetve körülbelül egy év alatt részletes szabályozást lehetne kidolgozni az észszerű engedélyeztetési eljárásra. Bár az biztos, hogy visszamenőleg nagyon nehéz lenne behajtani a régi kutakra az engedélyeztetést és szankcionálni azokat a tulajdonosokat, akik ezt elmulasztják. Egyrészt a régi engedély nélkül létesített kutakat önbevallásos alapon senkinek nem éri meg bejelenteni, mivel a kút állapotának ellenőrzését 50-100 ezer forint között végzik el a kútfúró vállalatok. Gyakorlatilag egy teljes iparág épült erre. Másrészt a kút betömését, elbontását és a büntetését sem szeretnék vállalni az érintettek - tette hozzá.