Hivatalosan is felavatták Borsodnádasd első tüzép telepét, amelyet az ózdi központtal rendelkező Domaép Kft. hozott létre. A tervek már hosszú évekkel ezelőtt megszülettek, a kivitelezésre viszont a mögöttünk hagyott időszakban nyílt lehetőség. A cég jelentős önerő mellett több mint 53 millió forint pályázati forrást fordíthatott a nádasdi telephely kialakítására. A hátrányos helyzetű településeken működő kis – és középvállalkozások számára kiírt felhíváson szerepeltek sikeresen, ami jelentős motivációt nyújtott arra, hogy a fejlesztést a lehető legjobb minőségben fejezzék be.

Támogatott pályázat

–Természetesen ez összeg nem volt elengedő a terveink megvalósítására, így jelentős önerőt vontunk be ahhoz, hogy a nádasdi tüzépünket megnyithassuk – árulta el a megnyitón Kisbenedek Vilmos, a Domaép Kft. ügyvezetője. – Ettől függetlenül köszönettel tartozunk Magyarország Kormányának, hogy a pályázatunkat támogatták, és természetesen a borsodnádasdi önkormányzatnak, amiért mindenben segítették ezt a fejlesztést. A kivitelezést nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtük el, a tavalyi év végén pedig a használatba vételi engedélyt is megkaptuk. Ezután nagyon sok utánajárás, egyeztetést kellett végig vinni elsősorban a szolgáltatókkal, hogy valamennyi közmű rendelkezésre álljon. Ebben a családom járt az élen, nekik is köszönhetem, hogy most itt lehetünk – tette hozzá.

Hátukon viszik a gazdaságot

A Domaép Kft. 1995-ben alakult, azóta folyamatosan működnek, és abban bíznak, hogy a lendület megmarad az előttünk álló években is. Az árukészletet Borsodnádasdon úgy alakították ki, hogy minden kapható legyen, amiért a helyiek vagy a környéken üzemelő cégek bemehetnek a telephelyre. Természetesen az majd a napi működés során derül ki, hogy mire mutatkozik a legnagyobb kereslet.

– Az egyik legfontosabb üzenete a hazai kis – és középvállalkozásoknak, hogy ők adják a magyar munkavállalók kétharmadát, és azt a fajta biztonságot, ami hátán viszi a magyar gazdaságot – fogalmazott Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. – Fontosak a zászlóshajó projektek, a nagy nemzetközi multik is, hiszen nélkülük nincs nagy gazdaság. A hazai cégeink nélkül pedig nincs erős gazdaság. Ez nap mérföldkő Borsodnádasd életében, hiszen a Domaép Kft. egy újabb lába jelenik meg a városban. Egy olyan telephely nyílik, ahol építőanyagot forgalmaznak, ahol pedig építkeznek, ott jövőt terveznek, ami meghatározza a település sorsát is.

Hiánypótló fejlesztés

Ezzel a kijelentéssel egyet értett a borsodi város polgármestere, Kormos Krisztián is, aki személyes élményét mesélte el a szalagátvágás előtt. Hosszú éveken keresztül ugyanis a telephely szomszédságában élt, akkor egyáltalán nem gondoltak, hogy egyszer a 25-ös főút mentén egy tüzép létesül majd.

– A Domaép Kft. mellett az elmúlt időszakban két cég is mellettünk tette le a voksát, ami száz fő munkahely teremtését jelentette – jelentette ki Kormos Krisztián, Borsodnádasd polgármestere. – Ezt tovább színesíti és ékesíti ez a bevásárló udvar, amelyben minden megtalálható, ami egy ingatlan felújításához, építéséhez szükséges. Ez pedig külön öröm, hiszen nem csupán a nádasdiak, hanem a környező településen élők is ellátogathatnak a telephelyre. Legközelebb ugyanis Ózdon és Egerben lehetett építőanyagot vásárolni, ezért egész biztos, hogy sokan fogják kihasználni ezt a lehetőséget. Nekünk, az önkormányzatnak természetesen fontos, hogy egyre nagyobb iparűzési adó bevétellel számoljunk, amit igyekszünk a lehető legjobban elkölteni. Bízom benne, hogy ezt a vállalkozók és a nádasdiak is visszacsatolják ezt, mert igyekszünk olyan beruházásokat végrehajtani, ami a helyiek életminőségét javítja.