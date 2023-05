Nyékládházánál leszakadt a felsővezeték, ezért a vonatok Nyékládháza és Miskolc között csak az egyik vágányon közlekedhetnek, illetve Nyékládháza állomáson is csak lassabban haladhatnak. A helyreállításig - ami este nyolc óráig is eltarthat - a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon 30-40, esetenként 50 perccel is meghosszabbodik a menetidő.

A tájékoztatás szerint Tiszaújváros-Nyékládháza között pótlóbusz közlekedik. Az utasok Nyékládháza és Miskolc, illetve Miskolc és Nyékládháza között a Hernád-Zemplén és Tokaj InterCity vonatokkal utazhatnak.

Káosz a menetrendben

A Füzesabonyból Nyíregyházára közlekedő személyvonatok Füzesabony és Miskolc-Tiszai pályaudvar között kimaradnak a menetrendből, az utasok a Budapest-Keleti pályaudvarról érkező és tovább induló Tokaj InterCity vonatokkal utazhatnak Füzesabonyból Miskolcig.

A Nyíregyházáról Füzesabonyba tartó személyvonatok Miskolc-Tiszai pályaudvar és Füzesabony között nem közlekednek. Az utasok a Budapestre közlekedő Hernád-Zemplén IC vonatokkal utazhatnak Miskolc és Füzesabony között - közölte a Mávinform.