A nyári hónapokban az év bármely más időszakánál gyakrabban járunk autóval az utakon, hiszen a jó idő a szabadba csalogat, és a nyaralások, hosszú hétvégék alkalmával a saját autó a legkényelmesebb közlekedési eszköz. Nem mindegy azonban, hogy milyen állapotban van a gépjármű, ebben pedig döntő szerep jut a gumik minőségének.

Egekben az árak

Látva a nyári gumi árakat, sokan elgondolkodnak azon, hogy vajon megengedhetik-e maguknak a cserét. A közlekedés biztonsága érdekében mindenképpen ajánlott a minimális profilmélység elérése előtt új szettet vásárolni, ezzel megelőzve a koccanásokat és a balesetveszélyes szituációkat. A szakemberek szerint emiatt a kereslet számottevően csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Most egy átlagos garnitúra csere több tízezer forintra is rúghat vármegyénkben.

Fontos, hogy cseréljük az abroncsokat

Amint a hőmérő higanyszála tartósan is hét fok fölé emelkedik, a téli abroncsot feltétlenül ajánlott lecserélni. Nem véletlen hívják fel ennek szükségességére a szakemberek rendszeresen a figyelmet, hiszen a nyári gumi mind anyagösszetételében, mind felületi kialakításában különbözik a téli változattól. A téli gumi elhasználódik a forró aszfalton, így ha téli szettel gurulna az autó az utakra, azok nemcsak rendkívül gyorsan elhasználódnának, de a megfelelő tapadásról sem tudnának gondoskodni. További probléma a nem évszaknak megfelelően használt gumikkal, hogy a téli változat nyáron rendkívül hangos, és sokat is fogyaszt. A tavaszi gumicsere alkalmával már érdemes megnézni a profilmélységet, és ha a tavalyi gumik nem felelnek meg a követelményeknek, akkor azonnal a csere mellett célszerű dönteni.

Egyre kevesebben cserélnek

A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint továbbra is visszaesés tapasztalható a gumiabroncsok piacán. „A visszaesést a továbbra is magas infláció tükrében kell vizsgálni az európai piacokon, és nem tudjuk kikerülni az ukrajnai háború folytatódó negatív hatásait sem, különösen, ami az energiaárakat érinti. Ha az utolsó „békeévhez”, tehát 2019 első negyedévéhez képest vizsgáljuk a mostani értékesítési adatokat, akkor azt látjuk, hogy a tehergépkocsi- és buszabroncsok eladásai változatlan szinten maradtak, de a személyautók csereabroncs értékesítése ehhez a bázishoz képest is csökkent négy és fél százalékponttal” – mutatnak rá. Hozzátették: a csereként vásárolt, személyautókra gyártott gumiabroncsok szegmensében 2023 első negyedévében 12 százalékos csökkenést regisztráltak, egyedül a négyévszakos abroncsoknál mértek minimális növekedést.