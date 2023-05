Ugyan az időjárás szeszélyes és a tavaink és folyóink vize még nem „fürdőzésbarát”, azonban a melegben szívesen hűsítjük magunkat a strandokon, vagy akár a természetes vizekben. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy a fürdőzés komoly veszélyeket is rejt magában. Sajnos a meggondolatlanság, a felelőtlenség és az alapvető szabályok be nem tartása minden évben halálos áldozatokkal jár.

Fokozott figyelemmel a természetes vizeken

Szabadvízi fürdőzés esetén célszerű kijelölt fürdőhelyet választani, mert annak határát a parton minden esetben táblával, a vízben pedig bójákkal jelölik. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a változó vízmélység- és hőmérsékletkülönbség miatt a bányatavak különösen veszélyesek, és a legtöbben a fürdőzés is tilos. Aki ennek ellenére, nem kijelölt helyen fürdőzik, az szabálysértést követ el. A hatályos szabálysértési törvény rendelkezései alapján 5000 forinttól akár 150 ezer forintig terjedő bírság is kiszabható, amit nemcsak rendőr, hanem közterület-felügyelő, de még természetvédelmi őr is kiszabhat. „Az ellenőrzés folyamatos, főleg a nyári kiemelt időszakban, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor több a szabályszegő” – mondta a bonn.hu-nak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette: a rendőrök minden esetben a szabálysértési törvény alapján járnak el és egyes esetekben bírságolnak is. A nyári szezonban fontos feladat lesz a vármegye folyóin, illetve a tavakon való tiltott fürdőzés, valamint az orvhalászat és orvhorgászat kiszűrése és a megfelelő hathatós intézkedés a szabályokat megszegő személyekkel szemben.