Csütörtökön évértékelő összbírói értekezletet tartott a Miskolci Törvényszék. Az eseményen jelen volt Böszörményiné dr. Kovács Katalin, a Kúria elnökhelyettese, dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Kelemen Péter József és dr. Rochlitz Zoltán, az Országos Bírói Tanács tagjai, valamint Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnöke.

Javuló mutatók

Az értekezlet keretében dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia, a Miskolci Törvényszék elnöke megtartotta beszámolóját a bíróságok 2022. évi működéséről, az ítélkezési mutatókról, az elért eredményekről, bemutatva az évben elvégzett igazgatási feladatokat is. Kiemelte, hogy a tavalyi esztendőben amellett, hogy a bíróságoknak eleget kellett tenniük az Alaptörvényben foglalt igazságszolgáltatási kötelezettségüknek, az év első hónapjaiban még továbbra is szem előtt kellett tartani a dolgozók és az ügyfelek egészségének védelmét is, ősztől azonban már az energiaválság következményeit kellett megfelelő igazgatási intézkedésekkel kezelni. Köszönet és dicséret illet minden kollégát, fogalmazott, amiért egy ilyen akadályokkal tűzdelt időszakban is sikeres évet zárhatott a törvényszék és valamennyi járásbírósága. Az elnök külön kiemelte a költségcsökkentés hatékonyságát, amelynek köszönhetően a törvényszék meg tudta őrizni likviditását.

Szilágyiné dr. Karsai Andrea elismerését fejezte ki a Miskolci Törvényszék ítélkezésének minősége vonatkozásában, kiemelve, hogy egyes szegmensekben a legjobb mutatókat láthatják a régióban. A szakmai dicséret mellett pozitívan értékelte az ítélőtábla és a törvényszék konstruktív együttműködését is. Dr. Senyei György beszédében bemutatta a szervezetrendszer egészét érintő tendenciákat. Elismerte és megköszönte a hagyományosan szép eredményeket elérő miskolci bírói kar munkáját, és ennek megőrzésére kérte kollégáit. Böszörményiné dr. Kovács Katalin örömmel nyugtázta a Miskolci Törvényszék előző évi eredményeit. Beszédében kitért a Kúria jogegységgel összefüggő tevékenységére: az egyes eljárások menetére és lényegére.