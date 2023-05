A rekordkísérlet hitelességét és tisztaságát Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora végzi a helyszínen, aki a boon.hu-nak elmondta, hogy ez most egy tipikusan egyéni maratoni rekordkísérlet, Nádaski Attila most az alternatív szabályozást választotta a kísérletéhez, amely azt jelenti, hogy 50 perc folyamatos éneklés mellett, 10 perc szünet követhet, amely utólagosan össze is vonható, de 8 óra folyamatos tevékenység után mindenképpen szünetet kell tartani – hangsúlyozta.

Sebestyén István elmondta, ez egy nagyon megerőltető művelet, hiszen 50 perc folyamatos tevékenység után nagyon kevés az a 10 perc regenerálódás. De reméljük, hogy sikerülni fog, mert a világrekord pillanatnyilag ennél kevesebb. És azt reméljük, hogy legalább a magyar rekordok adatbázisába bekerül majd, mert folyamatos Elvis dal éneklés még nem volt idehaza. Az általa kitűzött célt június másodikán a délelőtti órákban ér véget – mondta a rekordot felügyelő szakember.

Ezért választotta Elvist

Nádaski Attila a keze ügyébe készített mindent, amire szüksége lehet, törölközőt, váltás ruhákat, inni és harapni valókat, gondosan ellenőrizte a technikát és még az érdeklődőkre is szánt pár percet és többek között elmesélte, hogyan lett utánzó-művész és miért Elvist választotta.

A Miskolci Elvis elmondta, hogy 2003-ban látott Las Vegasba látott egy imitátor műsort és ott fogalmazódott meg benne, hogy ő is erre az útra lép.

2005. szeptember 17-én adta az első műsorát és utána hónapokon belül már a Guiness-rekord gondolatával is elkezdett kacérkodni.

„7-8 éves lehettem, amikor édesanyám a vasalás közben Elvis-t hallgatott, és dúdolt, azt hiszem innen indult az egész”- emlékszik vissza. De mai napig is közel áll hozzá ez a zenei stílus és Elvis zenéje – állítja. Az évek alatt elkezdte mélyebben is beleásni magát Elvis életének elemzésébe és munkásságába és nagyon sok hasonlóságot vélt felfedezni kettejük között, mondta. A kísérletéről elmondta, hogy Elvisnek pontosan 654 dala van, melyből a legismertebbeket, legnépszerűbbeket válogatta ki és azokat, amelyek leginkább illenek a hangtartományához – tájékoztatott. Így 69-re szelektáltama repertoárt, ami 3 óra és 11 perces hosszúságú és ezt fogom ismételni, de kétórán belül ugyanaz a dal nem hangozhat el, ezt be kell tartanom – mondta.

Egy gyors, egy lassú

„Nagyjából úgy válogattam a számokat, hogy egy gyors számot, egy lassú követ és így tovább, és persze a kedvenceimmel is fűszerezve” – tette hozzá. Majd hangsúlyozta, énektanárnők tanácsait is követte a felkészülés során. „A calciumos víz elvileg segíti a hangszálakat, így azt iszom már vagy 4 napja, c-vitaminnal. És most is azt tervezem inni, amit a feleségem meg is csinál”- mondja mosolyogva. Majd hozzátette, „de mézes tejet is ittam most többször, meg cukorkákkal és jó minőségű narancsleveket is nagyon szeretem, azokkal is készültem, majd ahogy tudom ezeket használom is. És a kis, 10 perces szünetekkel szeretnék is élni, hogy kíméljem a torkomat. Nem is nagyon beszéltem a napokban – teszi hozzá.

Kérdésünkre, hogy miért a Miskolci Egyetemet választotta a rekordja helyszínéül, Nádaski Attila, a Miskolci Elvis elmondta, hogy itt szerzett diplomát és a köszönet kifejezésének ezen formáját választotta. Ha pedig sikert érek el akkor az egyetemnek és a városnak is öregbítem a hírnevét- mondta.