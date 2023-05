Folk, jazz, rock, street punk, akusztikus gitárzene, ska, sanzon csendül majd fel a nagyszínpadoktól az utcazenészek apró hangfalain át a tekervényes, eldugott kis utcákig. Fellép majd Auth Csilla, a Csík zenekar, a Zsaya, a Djabe, a Loop Doctors, Sub Bass Monster, az NKS, a Mini Art-űr, a Z!ENEMi, a Bíborszél, az Ildi Rider és még sokan mások.

Igazi zenei csemege

A sok és érdekes fellépő mellett igazi zenei csemegével is készül a XI. Avasi Borangolás. Különleges programmal tisztelegnek az 1973-as Diósgyőri POP koncert – vagy ahogy többen ismerik a Miskolci Rocfesztivál – előtt, hiszen május 13-án, szombaton este egy igazán különleges zenei programnak lesznek tanúi azok, akik kilátogatnak az avasi Amfiteátrumba. Ez lesz a BORPOP. Négy miskolci zenekar ad koncertet, sőt időutazásra is invitálják a hallgatóságot, ugyanis mindegyik zenekar választott egy olyan dalt a saját műsorába, amely elhangzott a ’73-as fesztiválon, és amelyet szombaton este saját stílusában elő is ad. Fellép a legendás Bíborszél, a rap-rock öt miskolci prófétája, a Z!ENEMi, a Power of Cover és az Ildi Rider.

A folklór sem hiányozhat

A folklór állandó vendég az Avas utcácskáin. Pénteken este 19:00-tól az Amfiteátrumban itt lesz a Csík Zenekar, akik népzenei elemeket is felhasználó könnyű- és világzenét játszó szerzeményeikkel 1988 óta a magyar zenei élet meghatározó szereplői. A miskolci Zsaya ugyancsak ismerős lehet már a miskolciak számára. Saját megfogalmazásuk szerint Free Kor-Társ Folk stílusban készítik dalaikat. A többszörös díjjal elismert egykori Holdviola zenekar alapítójából és énekesnőiből alakult formáció az electro-folk mellett számos új, izgalmas, néhol „merész” irányt is megjelenít.

Népzenei fronton biztosan kiváló szórakozást nyújt még a Számadó zenekar, a Csender zenekar, a Tehéntánc banda vagy az elmaradhatatlan Agyagbanda az idei borangolóknak. Ezen felül a Jurta borozó saját szervezésében lesz népdaltanítás az Avasi Pacsirtákkal, Mislai-Szilasi Ildikó és a Szellőrózsa zenekar és Fiatal Miskolci Népzenészek táncházi muzsikálással várnak mindenkit, aki szívesen ropná, dalolná, ápolná hazánk népművészeti kincseit.

Az avasi templom sem marad ki

Az Avasi Református Templomban pénteken este Auth Csilla, szombaton pedig két csodálatos hangú miskolci énekes, Horváth Ádám és Kántor Bogi ad majd koncertet. Auth Csilla a hazai pop élet jól ismert csillaga, hiszen első szólóalbuma már 1998-ban jelent meg, így már egy negyedszázada van jelen a magyar zenei életben. Az Egy elfejtett szó, a Szolnoki Péterrel (Bon-Bon) közösen előadott Féltelek, vagy a Jól vagyok és pont című dalait ma is sűrűn hallani a rádiókban.

A Djabe Magyarország első számú jazz/világzenei fúziós zenekara. 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. A Djabe afrikai ashanti nyelven azt jelenti: szabadság, ami esetükben a zenei stílusok és hangszerelések szabad keverését jelenti. A Loop Doctors formáció Romhányi Áron és Szendőfi Péter közös, duó produkciója. Az együttes a mai modern és divatos zenei irányzatokat (mint a drum 'n' bass, jungle, breakbeat, nu jazz, rap) ötvözi a jazz improvizatív elemeivel. Zenéjükben sok elektronikus effektet és samplereket használnak, ugyanakkor az extra hangzásokat leginkább akusztikus hangszereik természetes hangjainak módosításával érik el. De ha már jazz, nem feledkezhetünk meg a La Barriére Manouche, a Kacsenyák x Nahaj akusztik, a Jazz Inside Band, vagy éppen a Marching Jazz Band koncertjéről sem.