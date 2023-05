Több mint 700 kiállítás

A megnyitó részeként Kónya Ábel, a galéria vezetője (egyben a kiállítás kurátora) köszöntötte a közönséget, majd Veres Pál polgármester beszélt. A kiállítást Szombathy Bálint Munkácsy-díjas képzőművész nyitotta meg: mindnyájan kiemelték Drozsnyik István művészetének sokoldalúságát - számtalan formában, műfajban alkot -, aktív "vibráló" személyiségét.

Drozsnyik István talán az egyik legtermékenyebb művész. A megnyitón is elhangzott, több mint 700 kiállításon szerepelt, és ez alkalommal is ízelítőt kaphattunk gazdag életművéből.

Magától a művésztől megtudtuk, ez már a 14. része Élet-Mű-Részek sorozatának, a művek többsége korábban sehol nem volt látható, az utóbbi 2-3 év termése.

"Zömében grafikák, de nagyméretű festményeim is láthatók a tárlaton, elektrografikai munkásságomból is mutatok" - jegyezte meg kérdésünkre. Emellett kislpasztikák, úgynevezett körkisplasztikát is helyet kaptak a tárlaton, nem beszélve a színes székszobrokról, a lépcső melletti vakablakokban pedig keresztasszamblázsok láthatók.

Nem szereti a tradicionális dolgokat

A tárlat vendégei a művész rendhagyó installációját is megtekinthették fekete kerámiáiból és ötödik könyvének szövegeiből: a művész meg is jegyezte, beléjük lehet gyalogolni. "Aki még nem gyalogolt bele a lelkembe, most megteheti", mondta viccesen. A térberendezés, az installációk rendhagyóak, "nem szeretem a tradicionális dolgokat", fogalmazott. Érdekesség még az úgynevezett lapozó, amelyben a művész vázlatai tekinthetők meg. "Én mindent lerajzolok", mondta, majd hozzáfűzte, a rajzoknak úgy 20 százalékából készült el eddig az alkotás, azaz van miből ihletet merítenie, kifogyni nem fog belőlük. (A kiállítás június 11-ig látogatható.)

Kiállítás és Pro Urbe-díj

Kérdeztük tőle, hogy van-e összefüggés a tárlat és aközött, hogy a megnyitó előtt két nappal vehette át a város napján a Pro Urbe kitüntetést.

"Így hozta a sors, a kiállítás időpontja már megvolt, amikor felterjesztettek a díjra. Titkon reménykedtem, hogy hátha megkapom, úgy éreztem, szárnyalnék. Végül így történt, és úgy érzem, az időzítés tökéletesre sikeredett".