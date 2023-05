Harmadszorra Miskolcon

"Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy harmadik alkalommal adhatunk otthont ennek a nívós konferenciának. A felsőoktatásban a doktori képzés a csúcs, ami eljuttatja a fiatalokat a tudománnyal való foglalkozáshoz. Hét doktori iskola működik a Miskolci Egyetemen. Három nemzetközii rangsoron is jó helyen szereplünk egyetemünkkel, ami a doktori iskoláinknak is köszönhető" - mondta Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. "Ma már nemcsak a szűk elitet képezzük itt, hanem gyakorlati képzésekkel a munkaerőpiacra is dolgozunk, ugyanakkor a tudományok működésének fellegvára is vagyunk. Egyetemek nélkül nem megy, sem az országnak nincs jövője, de a tudomány fenntarthatósága sem létezik. A doktorandusz hallgatók alakítják ki a leendő tudósok generációját. Jó szerencsét! Vivat Academia, vivat Miskolci Egyetem!"

Hallgató központú képzés

Ezt követően a konferencia három fontos támogatója köszöntötte a jelenlévő doktoranduszokat.

Lengyel Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára angol nyelven arról beszélt, hogy a külföldi diákok számára előnyös választás a Miskolci Egyetem, majd a hazai egyetemi cserediák programokat foglalta össze, illetve a helyi doktorandusz és karrier lehetőségekről szólt.

Dr. Heidrich Balázs, a Magyar Rektori Konferencia alelnöke angol nyelvű köszöntőjében elárulta, hogy ő is itt volt doktorandusz hallgató. Majd összefoglalta, hogy mitől válik valaki jó kutatóvá. Szenvedélyesen kell szeretnie az általa választott tudományterületet, együttműködési készséggel szükséges rendelkeznie, és jó partnerekre kell szert tennie.

"A Tavaszi Szél Konferencia folyamatosan fejlődik, színvonala emelkedik. Még a koronavírus időszakában is megtartottuk online. A rendezvény népszerű a külföldi doktorandusz hallgatók körében. Használják ki ezt a rendezvényt arra, hogy megismerjék a várost" - javasolta Prof. Dr. Csépe Valéria, a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elnöke videóüzenetben. "A MAB olyan politikamentes közhasznú szervezet, amelynek missziója a magyar felsőoktatás színvonalának elfogulatlan értékelése és minőségének biztosítása. A MAB nemzetközileg is elismert. Figyelmünk kiterjed a doktori képzés tartalmára és összehangolására. Kiemelt szempont a hallgató központúság. Az Oktatási Hivatal és a Magyar Rektori Konferencia konzorciumi partnerünk, abban, hogy megteremtsük a jogszabályi hátterét a magyarországi egyetemek alkalmazkodását a nemzetközi és európai uniós elvárásokhoz."

Tudományos találkozási pont

Végül a szervező és a házigazda megnyitotta a rendezvényt.

"Hálásak vagyunk azért, hogy a Miskolci Egyetem befogadta ezt a nagy múltú konferenciát! A szervezet 1994 óta látja el a doktoranduszok érdekképviseletét és érdekvédelmét. 1997-ben szervezték meg először a Tavaszi Szél Konferenciát, amely multidiszciplináris jelleggel fogja össze a különböző tudományterületek doktorandusz hallgatóit. Két alkalommal online szerveztük meg a konferenciát a koronavírus ideje alatt. Ebből 2021-ben szintén Miskolcon volt egy alkalom" - ismertette Molnár Dániel, a DOSZ elnöke. "Bennünk doktoranduszokban közös a kíváncsiság és az, hogy mindannyian szeretünk a saját tudományterületünkbe belemélyedni. Bízom benne, hogy ezen az eseményen meg tudjuk osztani egymással az eredményeinket, és ez új inspirációt adhat. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Neumann János Nonprofit Kft. támogatott bennünket. Idén Neumann emlékévet tartanak, hiszen idén ünnepeljük a tudós születésének 120. évfordulóját."

"Éppen egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a pécsi Tavaszi Szél Konferencián az az érzés, hogy hiányérzetünk van a 2021-es online keretek közé szorított megvalósítás miatt. Bár sokat tanultunk belőle" - osztotta meg Erdei László, a Miskolci Egyetem Diák Önkormányzatának elnöke. "A konferencia célja az, hogy sok tudományterület képviselői találkozhassanak egymással. Itt olyan kapcsolatokat lehet kiépíteni, ami a későbbiekben is hasznos lehet. A közel négyszáz résztvevő majdnem egy negyede a műszaki szekcióba esik, aminek Miskolcon kifejezetten nagy hagyományai vannak. Terveztünk egy lillafüredi látogatást is a programba. A megnyitó fontos része lesz még az egyetem nagyköveteinek díjátadója is, akiknek lényeges szerepe van a nemzetközi képzéseinkben."