Az Avasi pincesor és környéke a helyszíne a város szívében a tizenegyedik Avasi Borangolásnak. A Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület által szervezett borgasztronómiai rendezvény célja a tradicionális miskolci pincekultúra hagyományainak újjáélesztése.

Egyre többen csatlakoznak

Az Avas oldalában több mint 800 pince és borház található. A három nap jó alkalmat kínált a nyitásra. Az idei Borangolás újra életre keltette a történelmi avasi pincesorokat zenei, gasztronómiai, borszakmai és családi programokkal. 2023-ban számos újdonsággal is várták az érdeklődőket.

A rendezvényre külföldről és az ország különböző pontjairól érkező vendégek helyi, környékbeli és Magyarország más jelentős borvidékeiről való borokat kóstolhattak és kóstolhatnak még ma. Meghívott borászegyéniségekkel találkozhattak. A gasztronómiai élményről pedig a város neves vendéglői gondoskodnak. A fesztivál elsősorban a borokról szól, és idén pontosan 97 borászat mutatkozik be a rendezvényen.

Országos hírű programmá vált

Minden évben kilátogatunk, hogy megkérdezzük a résztvevőket a programról. A tapasztalatunk az, hogy nagyon sokan érkeznek az ország különböző pontjairól, de még külföldi vendégekkel is találkoztunk. Sánta József és barátai már évről-évre kijárnak a borangolásra. „Mi már rutinos vendégek vagyunk, mert minden évben ez egy hétvégi program számunkra, amikor ellátogatunk Miskolcra” – mondta. Hozzátette: a városnak van egy kultikus hangulata, amely minden tavasszal elragadja őket. „Én nagyon szeretem a borkülönlegességeket, és itt mindenféle borral találkozom, a kedvencem a Toolate nevű bor, amiből szeretnék majd beszerezni pár üveggel, mert nagyon ízletes” – tette hozzá. Litkei Andrea a párjával látogatott ki a rendezvényre. Elmondta, hogy a borok mellett a gasztronómiai élmények miatt is fontosnak tartották, hogy kilátogassanak. „Nagyon kellemes illatok vannak itt, a város csodálatos, kicsit sajnáljuk, hogy a kilátó zárva van, de a kilátás így is gyönyörű és az ételek is nagyon finomak” – hangsúlyozta. Rámutatott: ez a program nagyon sok embert vonzhat ide, mivel még parkolót is alig találtak.

Színes programok

A rendezvény keretein belül van Bandukoló program, mely több helyszínen gyöngyfűzéssel, arcfestéssel, mesterségbemutatóval és mézeskalácsfestéssel kínál a kisgyermekeseknek változatos családi élményeket. Vannak többek között kézművesvásárok, pódiumbeszélgetések, online programok, borkóstolók és zenei programok is.