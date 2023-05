Miskolcra, pontosabban a Miskolci Egyetemre érkezett a HELL cégcsoport aludobozgyűjtő kampánya, a HELLoAlu. Az egy hónapig futó kampányban a hallgatók speciális, szelektív aludobozgyűjtő pontokon gyűjthetik az üres italos dobozokat. Az akció nemcsak környezetvédelmi szempontból hasznos, de az egyetemisták is jól járnak: minél több dobozt gyűjtenek össze május 20-ig, annál komplexebb kültéri pihenővel gazdagodhat a Miskolci Egyetem.

Környezettudatosan

Tavaly ősszel indította útjára a HELL cégcsoport a környezettudatos hulladékgyűjtésre ösztönző kampányát, a HELLoAlut, melyben Budapest több villamosmegállója alakult át egy hónapra számlálóval ellátott speciális doboz-visszagyűjtő ponttá, ezzel irányítva a figyelmet a megfelelő helyre kidobott alumíniumdobozok előnyös tulajdonságaira. Ezek a különleges közterületi installációk érkeztek most átalakítva Miskolci Egyetem campusára, ahol a cégcsoport öt visszagyűjtő pontot alakított ki. Ezekbe a speciális gyűjtőkbe lehet április 24. és május 20. között bedobni a kiürült italos aludobozokat. Az öt pontból kettő beltéren található, ezekbe összenyomás nélkül lehet belehelyezni a dobozokat, ugyanis a gép automatikusan elvégzi a hallgatók helyett a munkát. A három kültéri ponton aludobozprés található, amellyel az italos dobozok könnyedén kisebb méretűre tömöríthetők, így még több aludoboz fér a konténerbe. Az installációk tetején kialakított LED -es számlálón pedig minden arra járó láthatja, hogy hány aludoboz került már a gyűjtőbe. Az egy hónap alatt begyűjtött, tervek szerint több ezer aludobozt újrahasznosítják, hogy újra olyan alutekercsek készüljenek belőlük, amelyeket a HELL cégcsoport is használ termékei csomagolásánál, ezzel bezárva a körforgást.

Chill Zone épül majd

„A kampány amellett, hogy megmutatja az egyetemistáknak, mennyire értékes csomagolóanyag az alumínium, egyben szelektív hulladékgyűjtésre is ösztönzi őket. A sikeres gyűjtés révén, együtt összedobhatnak egy kültéri közösségi teret, egy közösen élvezhető szabadtéri pihenőhelyet. A HELL cégcsoport a bedobott palackok mennyiségétől függően viszonozza a hallgatók részvételét a körforgásos gazdaság megvalósításában, ezer összegyűjtött doboz után mini, ötezer után midi, tízezer után maxi Chill Zone épül majd a nyár folyamán, így a hallgatók a következő tanév elejétől már élvezhetik „közös gyűjtésük” eredményét” – mondta el a HELLoAlu kampányról Mihály Eszter, a HELL cégcsoport CSR managere.

Kiemelten fontosnak tartják

A Miskolci Egyetem nemcsak környezeti, hanem társadalmi és gazdasági szempontból is kiemelten fontosnak tartja a fenntarthatóságot. A Föld napjához kapcsolódóan a Fenntarthatósági Témahéten nemcsak a HELLoAlu aludobozgyűjtő kampánya indult el a campuson, de a TeSzedd! országos hulladékgyűjtő akcióhoz is csatlakoztak a Miskolci Egyetem dolgozói. Miskolc Campus Forum Smart and Green hagyományteremtő üzleti konferenciát is szervez május 18-án a Miskolci Egyetem, ahol a fenntarthatóság komplexitására vállalatvezetők és politikai döntéshozók pódiumbeszélgetésekben világítanak rá.