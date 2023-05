Varga Éva, a Fruska Gyermekotthon lakója nagyon örül, hogy ő is kap majd a képekből, az Aranyhajat és a 101 kiskutyát ábrázoló festmények tetszenek neki a legjobban. Már el is tervezte, hogy az egyiket az asztalára teszi, másikat pedig a falra fogja akasztani. Azt gondolja, hogy szobájának berendezésihez is jól fog passzolni a két kiválasztott kép.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai 36 akrill technikával készült képet készítettek, melyet most gyermeknapra a Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Fruska Speciális Gyermekotthon lakónak adtak át. Ez egy 10-12 éve országosan futó projekt része, melynek célja, hogy a fogvatartottak foglalkoztathatósági helyzetét növeljék, valamint csökkentsék a bűnismétlés kockázatát – mondta Viczai Henrietta EFOP projekt - munkatárs, majd arról tájékoztatott, hogy 2022 októberében új programelem indult, foglalkoztatási rehabilitáció néven azon fogvatartottak részére, akik a munkáltatásba nem bevonhatóak.

Fotó: Ádám János

Nekik különösen fontos egy olyan program biztosítása, ahol szinten tartják, illetve fejlesztik a munkavégző képességeiket, hogy szabadulásukat követően jobb esélyekkel indulhassanak a munkaerőpiacon, ezáltal a bűnismétlési kockázatuk csökkenjen – hangsúlyozta a projekt munkatárs. Viczai Henrietta elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet 12 előzetes letartóztatásban lévő fogvatartott 36 akrill technikával festett Disney mesehősöket. Ezek az alkotások körülbelül három hónap, napi négy órás munkáját ölelik fel – tette hozzá. Ők olyan munkát végeztek, melynek során nemcsak a saját társadalmi befogadásukat mozdíthatják elő, hanem kreativitásukkal és munkájukkal hozzájárultak a gyermekotthonban élő fiatalok mindennapi hangulatának javításához, környezetük otthonosabbá tételéhez is.

Az üres falakat díszítik majd a képek

Farkas László, a Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye intézményvezetője elmondta az átadón, hogy a képek színvilága és figurái alkalmasak lesznek arra, hogy mosolyt csaljanak majd napi szinten a gyerekek arcára.

„Ez egy viszonylag új épület, 2022 végén kezdte meg működését ez az intézményegység, speciális ellátást igénylő lányok részére kialakított intézmény, és még tele van üres fehér falakkal, melyeket most már örömmel díszíthetjük ezekkel a képekkel”- mondta Farkas László.

A képeket Perger Tamás ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka adta át Varga Évának, miközben elmondta, hogy az elítéltek önként jelentkeztek erre a feladatra, melyet a jövőben is szeretnének folytatni.