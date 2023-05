A vizsgadrukk az az érzés, amivel előbb-utóbb mindenki találkozik az élete során. Legyen az egy KRESZ-vizsga vagy akár a matematika érettségi. Különbözőek vagyunk abban, hogy mennyire izgulunk a vizsgák során. A vizsgadrukk azonban leküzdhető. A stressz alapesetben természetes reakciója a testnek a kihívásokra. Ha az agy fenyegetést észlel, ez beindítja azokat a reakciókat, amik életmentők lehetnek egy veszélyhelyzet során.

A legjobbat szeretnék kihozni

Az érettségi egyrészt teljesítmény helyzet, ahol mindenki a tudása legjavát szeretné megmutatni. Azonban a teljesítmény és a szorongás szoros kapcsolatban állnak. Abban az esetben, ha túl kicsi a szorongás, a teljesítmény is alacsony marad. Ha azonban túlságosan is magas a szorongás, akkor hátráltatni fogja a személyt. A szorongás ebben az esetben gátolja az agyi tevékenységeket, így negatív hatása van az emlékezetre és reakciókra. Egy optimális szorongás azonban serkentheti is a teljesítményt, mozgósítja a tartalékokat, segít a koncentrálásban.

A normál szint hatékony, a magasabb káros

„Mindig kell egy optimális szintű szorongás kell, hogy legyen a diákokban, mert az facilitálja (rávezeti a megoldásra – a szerk.) a teljesítményüket, viszont, ha ez a szint a normáltól eltér, akkor káros is lehet a szervezetre” – mondta a boon.hu-nak Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológus. Hozzátette: Egy jól kézben tartott lámpaláz még hasznára is válhat egy vizsgázónak. „A vizsgadrukk, ami most leginkább az érettségizőket érinti, most jóval nagyobb pszichés terhelésnek vannak kitéve, de pár nap után, már nem lesz olyan jelentős, hiszen mindenki túl esik rajta” – mutatott rá.

Kellő felkészültséggel csökkenthető a szorongás

Arra is rámutatott, hogy szerinte mindenki kellőképpen felkészült és ismeri az összes olyan típus feladatokat, azoknak a stressz szintje alacsonyabb. „Általában nem is az írásbelik azok, amelyek az aktív szorongóknál gondot okoznak, hanem inkább a szóbelik, mikor már mások előtt kell beszélniük, ez többeknél okozhat gondot, hiszen ennek a szorongásnak a leküzdése, jóval több energiát vesz igénybe” – hangsúlyozta. A szakértő rámutatott: Erre is megvannak a megfelelő technikák, többek között, ha már előre elképzeli a beszélgetés menetét és a felkészültség növelése is fontos, valamint a leblokkolás ellen is fontos egy kontrollt bevezetni. Pócsi Orsolya azt javasolja, hogy a vizsgákkal teli időszakban a diákok aludjanak rendszeresen és az étkezést se hanyagolják el, illetve kerüljék a fokozott koffeintartalmú italok bevitelét és fordítsanak megfelelőidőt a relaxációra is.