A korábbi városvezetésre mutogatnak

Arra is kitértek, hogy a pályázatot Miskolc 2017. augusztus 31-én nyújtotta be. Mivel ez egy, a korábbi ciklusból megörökölt városi projekt, így az előkészítők, azaz a korábbi városvezetés feladata lett volna az is, hogy a lakosság véleményét kikérje a beruházás terveiről. Ez akkor valamilyen okból elmaradt, így a már megvalósulási szakaszba került beruházásnál kell ezt a jelenlegi városvezetésnek pótolnia. Azért is vált ez szükségessé, mert az épülendő út közvetlen környezetében élők – görömbölyiek és tapolcaiak –, félve a forgalomnövekedéstől, a közelmúltban petíciót adtak át Veres Pálnak, Miskolc polgármesterének. A petícióban azt kérték, a város vizsgálja meg, hogy a megépülő új útszakaszon milyen lehetőség lehet a forgalomcsökkentésre – részletezik.