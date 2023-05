Magyari-Marton Mónika edzőként és gyógytornászként dolgozik évek óta Miskolcon, így van rálátása vármegyeszékhelyünk lakosságának fizikai állapotára. Véleménye szerint két időszak van, amikor többet foglalkozunk a saját testünkkel, az egyik ilyen szezon januárban, az újévi fogadalmak után, amikor nagy intenzitással vág bele mindenki a mozgásba, a másik időszak pedig ez a mostani, amikor észbe kapunk, hogy jó lenne a nyárra szebb alakot ölteni.

A nyári időszak egy kicsit könnyedebb véleménye szerint, mert tovább van világos, és kedvünk és aktivitásunk is másabb. Hamarabb kimozdítja az embereket a szabadba.

Fokozatosan

Az edző a folyamatban és a hosszú távú megoldásokban hisz, valamint a holisztikus szemléletben.

Fontos, hogy odafigyeljünk a táplálkozásunkra és a mozgásra, mert ezt csak így együtt, komplexen lehet értelmezni.

Emellett a gondolkodás és a hozzáállás a kulcs, és hogy valamit szokássá tegyünk - vallja. Magyari-Marton Mónika szerint lehet eredményeket elérni, de idő kell hozzá, olyan 3-4 hónap, amíg látható eredménye lesz. Néhány hét alatt lehetetlen. Attól is függ az eredmény, hogy milyen korosztályról beszélünk és milyen mozgásformáról – mondta. Egy edző oda tud figyelni, hogy s vendégek kíméljék ízületeiket, ne terheljék, és fokozatosan vezessenek be mindent.

Szervezett óra, személyi edzés vagy magányos erőfeszítések?

A gyógytornász szerint ha soha életünkben nem sportoltunk, akkor érdemes szakember segítségét kérni, aki jól be tudja állítani a helyes testhelyzetet a gyakorlatok közben, melyek szép lassan már automatikussá válnak a későbbiekben, és oda tudunk figyelni a gyakorlatok helyes kivitelezésére is. Érdemes tehát kezdetben szakember tanácsát követni a saját testünkhöz igazodva, és utána már önállóan is tudjuk végezni a gyakorlatokat.

Diétatámogató termékek, vitaminok és a táplálkozás

Sokszor halljuk, hogy a fogyás vagy alakformálás 80 vagy 70 százalékban az étkezésen múlik, és a maradékot tudjuk csak befolyásolni mozgással. Magyari-Marton Mónika szerint a hosszú távú egészségtudatos életmód, egészségmegőrzés napjainkban kulcsfontosságúvá vált, hiszen azt tapasztaljuk, hogy kiüresedtek az élelmiszereink ásványi anyag- és vitamintartalmai. Ma körülbelül 5-6 almát kellene megennünk ahhoz, hogy ugyanannyi vitamint vigyünk be, mint régen egy gyümölccsel - hangsúlyozta. Ha tiszta élelmiszereket viszünk is be, olyan környezeti hatások érnek bennünket, melyek miatt szükség van kiegészítésre. Tehát ugyanaz a mennyiség már nem tartalmaz ugyanolyan minőségű vitaminokat. Ezért vált szükségessé a táplálékkiegészítés – mondta az edző.

Alakítsuk szokássá a mozgást, ne keressünk kifogást

A gyógytornász szerint érdemes hosszútávon gondolkodni az egészségünkkel és a testünkkel kapcsolatban, próbáljuk mindennapi szokásként beilleszteni a mozgást hétköznapjainkba. Magyari-Marton Mónika tapasztalatai szerint sokan kifogások mögé bújnak, ha edzésről vagy mozgásról van szó.

Nekem erre nincs időm! Nagyon sok dolgom van munka után! Ma nagyon fáradt vagyok! Ma családi program van!

- gyakran ezeket hallom, és kifogás mindig van, mondja. Ha valaki a saját kezébe szeretné venni a sorsát, akkor fennáll a veszélye annak, hogy lebeszéljük magunkat a tornáról. Hatalmas akaraterő kell, ha nincs személyi edző a segítségünkre, vagy nem egy szervezett órára állunk be. „Amikor én sem tartottam órákat, jobban lebeszéltem magam egy-egy edzésről, de ha csapatban dolgozik az ember, megvan a húzóerő, kialakul egy jó kis közösség, csapat – mondta.

Nem spint, hanem maraton

Arra a kérdésre, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki a rettegett jo-jo effektus és maradandó legyen az eredmény, az edző azt válaszolta, hogy

próbáljunk meg ne sprintet futni, hanem maratont. A hosszú távú gondolkodás a kulcs. Lépésről lépésre haladni, fokozatosan, módszeresen, ez a titok

– állította.

Ösztönző

Sokan úgy csinálják, hogy egy edzőtermi bérlettel biztosítják be magukat, ösztönzik magukat az edzésre. Ebben az esetben már anyagilag is elkötelezi magam az ügy érdekében, bár így is találnak kibúvót a torna alól – mondta. Majd kiemeli, anyagi tudatosság szempontjából is hasznos, hiszen egy bérlet számos kedvezménnyel is jár azzal szemben, mintha napijegyet váltanánk. A Kis-Fitness és Wellness üzlet vezetőjeként is úgy érzi, náluk is érezhető egy kis forgalomnövekedés, bár még egy fiatal sportlétesítményről van szó, mindössze pár hónapot tudnak visszatekinteni, de látják, a vendégek bérletvásárlással biztosítják be magukat.

A példakép

Az is nagyon fontos és ösztönzőleg hat, ha az edző, mint példa áll előttünk, így válik minden szava és mozdulata hitelessé, és így tud motiválni.

Terem vagy szabad levegő

Hogy ha a mozgáson gondolkodunk, Magyari-Marton Mónika szerint mindegy mit és hol, csak mozogjunk, és az biztos, hogy boldogsággal fog eltölteni, „ a friss levegő és a napsütés még egy pluszt jelenthet, hiszen még a kedvünk is jobb lesz tőle, csak a megfelelő ruházatot kell hozzá kiválasztani, figyelembe véve a hőmérsékletet" -hangsúlyozta. De lehet ezeket kombinálni is, én is azt teszem. És ezeket a szabadtéri kondiparkokat is nagyon jó ötletnek tartom, ha valaki nem tudja anyagilag megoldani az edzőtermet, egy jó alternatívát jelenthetnek. Mindenre van már manapság megoldás-szögezi le.