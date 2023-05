Mindenkinek megvan a dolga

Először csak felesége kedvéért ültetett néhány tő levendulát a kertbe, de aztán úgy döntöttek, hogy még többet és többet telepítenek. A gondozás tudnivalóit korábban nem tanulták, időközben a tapasztalatok alapján sajátították el. Végül családi hobbi – szerelem - lett belőle, amelyben a három gyermekük is részt vesz – hangsúlyozta Vörös Sándor, a vadnai Levendula Virágoskert tulajdonosa. Nem főállás, a szabadidejüket áldozzák a kertre – avatott be Sándor. Az cél volt, hogy a gyerekek is kivegyék a munkából a részüket, hogy ismerjék meg milyen az. Főleg a szüret idején segítenek. Már 2016-tól, gyakorlatilag az ültetvény első évétől lehet náluk szedni levendulát bárkinek. Nagyjából 1200 négyzetméteren 1500 tő levendulát termesztenek. Háromfélét: a klasszikus francia gyógynövényt, ezen kívül kevés angol levendulát, amely világosabb lila, illetve kuriózumként néhány tő rózsaszínt. Mind eltérő időpontban virágoznak, a rózsaszín nyílik elsőként, akkor lehet hirdetni a szüretet, hiszen attól kezdve nagyjából egy hét múlva teljes pompájában látható a kert. Jellemzően június vége, július eleje a virágzás fő időszaka, de függ az időjárástól is természetesen. A szezon addig tart, amíg virág van a kertben, hiszen már nem az a kérdés, hogy elfogy-e a virág, hanem, hogy mennyi idő alatt – fűzte hozzá a virágoskert tulajdonosa. Egyébként két hét alatt fogy el átlagosan. Korábban ők maguk tették csokorba, szárították a levendula virágját, de nem volt kapacitásuk, se idejük, se energiájuk az értékesítésre, ezért ma már ezt nem teszik, de nincs is rá szükség. Sokan csak azért jönnek, hogy fotót készítsenek az impozáns környezetben, de persze visznek is a virágból. Volt már olyan is, hogy egy lánykérés helyszíne volt a levendulakert – emelte ki Sándor.