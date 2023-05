Több megbetegedés fordul elő valóban vármegyénkben is, mint amennyi lenni szokott az év ezen időszakában, de tömeges megbetegedésről nem beszélhetünk – mondta megkeresésünkre dr. Török Lajos gyermekorvos, amikor a skarlátról kérdeztük. Mint megtudtuk tőle, a skarlát inkább őszi, téli betegségnek mondható, mert cseppfertőzéssel terjed közösségekben, ezért az óvodában vagy a bölcsődékben üti fel leggyakrabban a fejét, ahol össze vannak zárva a kicsik. Az biztos, hogy emelkedhetett egy-egy városrészben a diagnosztizált esetek száma, de azt gondolja, hogy járványról még nincs szó - mondta. Az ő praxisában és a mellette lévő praxisokban dolgozó orvosok nem találkoztak megbetegedéssel a közelmúltban.

A gyermekorvos szerint nem kell megijedni ettől a betegségtől. A skarlát kórokozója folyamatosan jelen van, és ha több fordulna elő, jobban odafigyelnének. A régi skarlátos megbetegedés, amely karanténnal vagy kitiltással járt, valamint környezetszűréssel és penicillinezéssel kezelték a beteget és a vele kapcsolatba kerülőket is, már régen megszűnt. Tehát egy lecsendesedett, megszelídült betegségről van már manapság szó - mondta dr. Török Lajos.

Dr. Török Lajos gyermekgyógyász, házi gyermekorvos

Fotó: Bujdos Tibor

A múlt heti eső kedvezhetett a gyerekbetegségeknek

Ugyan most már itt a jó idő, de elég, ha egyvalaki beviszi a közösségbe, és máris elterjedhet. A múlt héten az esős idő miatt kevesebbet voltak a levegőn a gyerekek különösen a hét első felében – mondta a gyermekorvos, majd hozzátette, a közösségekben a szoros kontaktus az, ami a fertőzés melegágya lehet. A skarlát tünetei egyébként a láz, a torokfájás és a kiütés a bőrön és a nyelven – tudtuk meg. Régen torokváladékból és vérből csináltak gyanú esetén tesztet, de most már nem, mert egyszerűbben is kimutatható a betegség. Alkalmazható antibiotikum is van, és két hét alatt tünetmentesnek és gyógyultnak tekinthető a gyermek – magyarázta a gyermekorvos. Ha viszont a szülők lázat és a torokfájdalom mellett kiütéseket is tapasztalnak gyermekükön, akkor telefonáljanak a háziorvosnak, és egy megbeszélt időpontban az orvos megvizsgálja és eldönti, hogy ez skarlát vagy sem. Antibiotikummal kell kezelni, ha egyértelműen skarlátról van szó, vagy penicillin származékú készítményekkel, ha pedig arra érzékeny valaki, akkor van más szer is a palettán – tett hozzá Dr. Török Lajos. Tüneti terápiaként lázcsillapítás alkalmazható – mondta. A betegnek bent kell maradnia lakásban, mert fertőző és lázzal járó betegségről beszélünk - jegyezte meg. A sok folyadék és az ágynyugalom ebben az esetben is gyorsíthatja a felépülést, bár ha gyermekek betegek, nem is nagyon van kedvük virgonckodni – hangsúlyozta.