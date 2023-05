Kitelepülnek csütörtökön

Egy ilyen biztonsági öv szimulátort mutattak be kedden a vármegyei rendőr-főkapitányság munkatársai működés közben. Először Stefán János alezredes, kiemelt közlekedési fővizsgáló vállalta, hogy beül néhány „lecsúszás” erejéig a szimulátorba, azt is bemutatva, hogy milyen eredménye van egy becsapódásnak, és azt is, hogy mi történik akkor, ha valaki nem szabályszerűen köti be az övet. Hangsúlyozta: hiába hiszi azt bárki, hogy meg tudja magát tartani, a tehetetlenségi erő ellen nem lehet védekezni.

Május 11-e a közlekedési kultúra napja, – amely egybeesik Miskolc város napjával is. Ennek keretében a Széchenyi utcán a Centrum Áruház előtti részen kampányt tartanak a vármegyei rendőr-főkapitányság munkatársai 14-18 óra között, melyen bemutatkozik az új biztonsági-öv szimulátor is.