Csodabogaraknak nézték őket, amikor a két gyermekük mellé vállalták a harmadikat, sőt évekkel később még egy gyermek érkezett a családba – mesélte Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. De ma már nem érzi ezt, büszke a családjára és arra is, hogy egyre több szülő vállal három, vagy annál több lurkót is akár. Az egyesülethez tartozás számos előnye mellett a közösség összetartó ereje a legfontosabb. Az elnök beszélt arról is, hogy mennyi és milyen program vár a családokra ebben az évben. Illetve az önkéntességről, a mely nélkül nem működne a miskolci egyesület sem.

A Borsod Online első családokról szóló podcast beszélgetését Nagy-Hankó Kriszta kolléganőnkkel május 1-én, hétfőn 20 órától hallhatják.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!