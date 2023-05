Minden állatbarát szeretettel emlékszik a vármegyénkben lelőtt svájci jeladós farkasra, amely közel kétezer kilométert tett meg vándorútja során, amíg Észak-Magyarországra ért. A fiatal hímek ilyen típusú vándorló viselkedése nem egyedi az eurázsiai szürke farkasoknál.

Előfordul, hogy messze földön keresnek maguknak párt és új otthont. A jeladós állat útvonaláról közzé tett információk alapján tudjuk, hogy a Bükkön is áthaladt. A vadkamerás felvételek valószínűsítik, hogy valamelyik helyi falkával is találkozott. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon miért nem fogadták be az itteni farkas családok és mi miatt kellett továbbállnia a kárpáti forráspopuláció irányába. A farkasok illegális kilövéséről, mérgezéséről is megtudtunk néhány információt.

Fotó: BNPI

„Működési területünkön a farkasok néhány száz négyzetkilométeres territóriumaikat őrizve családokat alkotnak. Létszámuk, falkanagyságuk évről évre változik. A Bükki Nemzeti Park országosan védett területe két farkas családnak nyújt részleges élőhelyet” – írta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának (BNPI) sajtóosztálya. „A farkas családokban a kétévesnél idősebb, ivarérett egyedek alkotják a szülőpárt, és évente egy alkalommal születnek kölykök.

Az ivarérettségüket elérő egyedek új élőhelyeket keresnek, hódítanak meg, ami akár nagyobb távolságra is lehet a születési helyüktől. Az Északi-középhegység nagyragadozók által állandóan lakott területnek tekinthető. Az újonnan jött idegen egyedekre alapvetően potenciális riválisként tekint egy, már saját territóriummal rendelkező farkas család, így általában nem fogadják be ezeket a példányokat.”