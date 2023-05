Ünnepi Közgyűlést tartottak Miskolc város napja alkalmából a Miskolci Nemzeti Színházban csütörtökön délelőtt. A megtartott ünnepi közgyűlésen, azért hívtak össze, hogy átadják Miskolc város kitüntető címeit és díjait.

Az ünnepi közgyűlést dr. Ignácz Dávid, Miskolc város jegyzője nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy ma azokat köszöntik, akik jelentős tettekkel öregbítették Miskolc hírnevét. A jegyző felhívta arra is a figyelmet, hogy az idei egy jubileumi ünnepi közgyűlés, hiszen éppen 30 éve, 1993-ban döntött úgy az akkori városvezetés, hogy május 11. lesz Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Ezen a napon azokat köszöntik, akik sikeres, eredményes munkájukkal kivívták az elismerést.

Fotó: Ádám János

A nehézségek ellenére optimisták

Veres Pál polgármester már a kitartásról és az összefogásról beszélt az egybegyűlteknek. „Miskolc tudja mit jelent nem feladni és tudja azt, hogy milyen felállni és csak azért is menni tovább” – mondta a városvezető. Hozzátette: Miskolc tudja, hogy milyen, ha egy gazdasági válság nehézségeibe ütközik egy város, de leginkább azt hangsúlyozta, hogy a miskolciak szíve mindig együtt dobbant és mindig tiszta volt. Arról is beszélt Veres Pál, hogy a miskolciak elméje és bölcsessége folyamatosan a városra tekintenek.

„Az ember azoknak lehet hálás, akik mindig másra és nem magukra gondoltak” – húzta alá. Hozzátette: az a munka, amibe négy évvel ezelőtt belekezdtek, gyakran önhibájukon kívül is göröngyös volt. A városvezető beszéde végén a folytatásról is beszélt és ezzel együtt a miskolciakhoz is szólt, hogy tartsanak velük. Ezt azzal magyarázta, hogy a miskolci emberek nélkül semmi sem sikerülhet.

Azért fontos ez, hogy Miskolc újra erős és büszke, gondoskodó várossá válhasson, ahol egyaránt otthonának érzi a várost öreg és fiatal

– hangsúlyozta. A polgármester arra is kitért, hogy tudja, hogy mire van szüksége a városnak.