A napi programban részt vevők ugyanis mindent bevetettek és az utolsó szegletét is elfoglalták az egyébként cseppet sem kis területen elterülő iskolának. Egymás mellett álltak a sátrai a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, a mentőszolgálatnak, a 112-es hívásfogadó központnak, a büntetés-végrehajtásnak és a polgárőrségnek. De a rendőrség kötelékéből külön képviseltette magát a készenléti rendőrség és a Terrorelhárítási Központ is. Így az információs sátrak mellett – ahol felvilágosítás, beszélgetés, kis játékok mellett ajándékokat is begyűjthettek a gyerekek – külön megcsodálhatóak voltak minden szerv járművei, amelyekből persze a leglátványosabbak a katasztrófavédelem különleges szerei, és a TEK páncélozott járműve volt. A készenléti rendőrség és a TEK komoly fegyverbemutatóval is készült, száz számra készültek a fotók fegyverrel a kézben, az ovisok pedig még alkudtak is némelyikre, jelezve, hogy szívesen hazavinnék.

Állatokban sem volt hiány, hiszen a készenléti rendőrség lovasai és a kutyások is jelen voltak. Ki lehet próbálni, milyen egy füsttel telítődött helyiségben megtalálni a kiutat, kezelni a vizes tömlőt, és pontosan célozni vele, volt motoros szimulátor és rendőrségi robot, kresz teszt, kerékpáros és rolleres ügyességi pálya, akadálypálya, biztonsági öv szimulátor, ki lehetett próbálni az újraélesztést, szóval tényleg mindent kézbe lehetett venni, kipróbálni és átélni ezen a napon, amit a kémlámpások használnak a mindennapi munkájuk során.

Ha pedig ez nem lett volna elég, akkor rengeteg látványos bemutatóval is készültek a szervezők, így volt kommandós bemutató a készenléti rendőrség, a TEK és a büntetés-végrehajtás szakembereitől, bemutatkoztak a rendőrség és a büntetés-végrehajtás szolgálati kutyásai, a rendőr motorosok, és egy komplett baleseti helyszínelést is elvégeztek, roncsvágással, sebesült ellátással együtt. A gyermekek örömére és a szülök bánatára pedig habpartyval kedveskedtek a tűzoltók.

Tekintse meg az eseményről készült alábbi látványos videókat is!

