Május 15-től – bizonytalan ideig - szünetelteti fecske szolgáltatását a Szimbiózis Alapítvány. A pályázati forrás, amely az anyagi hátteret biztosította a programhoz, lejárt. Az új pályázatról pedig még nem született döntés. Ez az állapot rendkívül megnehezíti a családok mindennapjait, akik számíthattak a babysitter segítségére, amíg ők bevásároltak vagy elintézték mindennapos ügyeiket.

Volt kire hagyni a gyereket

Kovács Zsuzsanna egy 20 éves autista fiút nevel, akivel nehezen tudja megoldani a legapróbb bevásárlást is. „Vele nagyon nehéz közlekedni, a külső zajokra, mint madárcsicsergés vagy kutya ugatás, nagyon rosszul reagál, így közlekedni vele csak fülhallgatóval tudok, ami nem engedi be a hangokat, zajokat. És a szolgáltatás nagy segítséget jelentett, mert volt kire hagyni a fiút” - mondta. Családon belül ezt nem tudja megoldani. Mint mondta Dáviddal buszra sem száll fel, tehát csak gyalog közlekedik vele, viszont akkor vinni kell a fülhallgatót is. Emellett nagyon türelmetlen is, tehát a sorban állás a pénztárnál is gondot jelent – mondta Kovács Zsuzsanna. Hozzájuk öt éve ugyanaz a hölgy jár, így őt Dávid már elfogadta, megszokta, hiszen nekik nagyon fontos az állandóság, így érzi magát biztonságba – teszi hozzá az édesanya.

A szolgáltatást igénylő családok azonban elkeseredtek, számukra néhány hónap kiesés is komoly gondot okoz.

Elfogyott a saját forrás

Az elmúlt másfél hónapban a szolgáltatást az alapítvány saját forrásból finanszírozta, tovább azonban nem tudják vállalni a költségeket. Az elmúlt 5 évben állami támogatással biztosították a szolgáltatást, amelyet minden évben sikeresen újrapályáztak, így szünet nélkül elérhető volt az érintett családok számára a segítség.

Folyamatosan kommunikálnak a szaktárcával, ígéretet kaptak arra, hogy mielőbb megoldást találnak a problémára – mondta Jakubinyi László a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki hozzátette „ez a szolgáltatás segíti a fogyatékos személy családban maradását”.

Jakubinyi László tapasztalatai szerint nagyon sok egyedülálló anyuka nevel súlyos fogyatékossággal élő gyermeket, akiknek nagy nehézséget okoz egy egyszerű bevásárlás is vagy egy ügyintézés. Magával kell vinnie gyermekét, aki külső szemmel nem tud viselkedni vagy hisztizik vagy ott kell rajta pelenkát cserélni, ami mindenkinek kellemetlen – tette hozzá.

„Ezt a helyzetet oldotta meg a fecske szolgáltatás. Akkor amikor a szülőnek szüksége van gyermekfelügyeletre, akkor mi házhoz küldjük a babysitter- t, egy erre felkészített segítő személyt, esetleg gondozót”- hangsúlyozta. Majd hozzátette, ez a szolgáltatás már öt éve működik töretlenül és már számítanak rá a családok. Példakén említette, hogy egy anyuka úgy tudott elmenni egy orvosi kis műtétre, hogy páran összefogtak, és a fiatal felnőtt sérült gyermekének felügyeletét meg tudták szervezni.

A kuratóriumi elnök kiemelte, hogy ez az innovatív, egyedülálló és személyre szabott szolgáltatás fontos azoknak a családoknak, akiknek nincs segítségük és többen vannak olyanok is, akik alacsony jövedelem rendelkeznek vagy csak ápolási díjból, családi pótlékból kénytelenek élni, fenntartani magukat és beteg gyermeküket. És sokszor anyuka egyedül marad a gondokkal – teszi hozzá Jabubinyi László a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumának elnöke. A szülőt így rá kényszerítik, hogy speciális otthonba adja be gyermekét, ami sokkal többe kerül mindenkinek – emelte ki.