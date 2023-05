Felmérik a pincék állapotát

Egy hónappal ezelőtt fórumot is szerveztek az említettek miatt a pincetulajdonosok, és úgy tűnik, érdemi folyamatok indultak el, tudtuk meg dr. Jacsó Páltól, az Avas egyik hegygazdájától. (A hegygazda rendszert a miskolci önkormányzat hozta létre, a hegygazdák, az említett dr. Jacsó Pál, valamint Magyar László feladata többek között, hogy közvetítsék a pincetulajdonosok és az ott tevékenykedő civil szervezetek igényeit a városháza felé - a szerk.) A fórumon is elhangzott, mennyire fontos felmérni, mely borospince milyen állapotú, és kinek a tulajdonában van. A munkához akkor felajánlotta a segítségét a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR), és mint kiderült, a fórum után néhány nappal ki is vonultak, és elkezdődött a munka.

A hétvégi Avasi Borangolás sokakat vonzott fel a hegyre

Fotó: Ádám János

- A MIŐR munkatársai több alkalommal is bejárást tartottak, elsőre - amelyen mi hegygazdák is részt vettünk - 25 fővel - mondta dr. Jacsó Pál. - Az egész történelmi Avast bejárták, és rögzítették az adott helyrajzi szám jelenlegi állapotát, és azt, hogy milyen intézkedést igényel az ingatlan.

A hegygazda sorolta: 17 fajta problémát-hiányosságot jeleztek, amik intézkedést igényelnek. Rögzítették például a szemétszállítási szerződés hiányát, illegális szemétlerakást, jókarbantartási kötelezettség elmulasztását, oltatlan ebeket, gazos ingatlant. Ez év januárjától összesen 157, ezen belül áprilisban 99 esetben jelezték, milyen intézkedés szükséges. Volt, ahol nemcsak egy, hanem többféle problémát is fel kellett jegyezniük. Határozatok még nem születtek az ügyekben, egyelőre az adatok helyrajzi számra lebontott feldolgozásával és összesítésével végeztek, ezeket átadták az illetékes közigazgatási szerveknek.

6-8 leszármazó is lehet

Dr. Jacsó Pál megemlítette, mindezen túl, hamarosan elindul a Nagyavas Hideg sorral határos részén lerakott illegális hulladék eltávolítása, erre jelenleg 50 köbméter mértékben lesz kapacitás. Testületi határozat született továbbá a köztéri kamerák kihelyezéséről is, melyekből a javaslatok szerint az első három darabnak a Nagyavas Felső sor kritikus részeire történő telepítése is hamarosan megtörténhet.

Dr. Jacsó Pál ügyvéd, az egyik hegygazda

Fotó: Bujdos Tibor

Kérdeztük, hogyan tovább: hány olyan pinceház lehet az Avason, amelyeknél nem tisztázott a tulajdonosok kiléte. A hegygazda erre még nem tudott pontos választ adni, de minimum 100 körülire saccolta a számot. Ennek felmérése az elkövetkező hetek feladata. Sokuk tényleges lakcíme ismeretlen, a fellelhető adatok nagyon régiek, a legkorábbiak a rendszerváltás előtti időkből valók.

- Sok helyen, a régebbi tulajdonosok halálával az örökösök rokonsági foka sem egyértelmű - jegyezte meg a hegygazda. Az elhalálozások okán egy tulajdonosnak akár 6-8 leszármazója is lehet, akik nem tartják számon, hogy a hagyatékban akkoriban elenyésző értékű vagyontárgyra is szert tettek, a pincét nem művelik, sőt gyakran még annak állapotáról sincs tudomásuk. Ha lesz elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, ami már automatikusan a valós lakcímeket tartalmazza, könnyebbé válik ezeknek a tulajdonosoknak az elérése is.

Ajánlatos lenne lebontani

A szomszédos pincetulajdonosok viszont nem kívánnak addig várni, hangsúlyozta a hegygazda, hanem a korábbi tulajdonosokat még ismerő szomszédokat, saját ismeretségi körüket felhasználva, egyre több elhanyagolt borház tulajdonosaival sikerül felvenni a kapcsolatot, így, ha kisebb mértékben is, de már a Nagyavas egyes részein is megindulni látszik az a folyamat, ami a Kisavason és a Mélyvölgyben évekkel ezelőtt elkezdődött.

Jellegzetes pincesor a történelmi Avason

Fotó: Ádám János

– Ennek érdekében lakossági javaslatként felmerült, hogy a magántulajdonban lévő, elhagyott, omladozó borházakat ajánlatos lenne életveszélyessé nyilvánítani és lebontatni. Az önkormányzat a kitakarított telkeket elkeríthetné, és elindulhatnának az elbirtoklási folyamatok, azonban ennek célszerű és jogszerű módja átfogó, pontos kidolgozást igényelne.

Arról korábban írtunk - Báthory Csongor, az Avasi Borút Egyesület elnöke nyilatkozta lapunknak - hogy bár megjelent az érdeklődés az avasi pincék iránt, de a Latabár-sortól végig hiányzik a vízközmű, a szennyvíz, a gáz, így ott nem tud megjelenni a magántőke. Azt is tapasztalták a borospince tulajdonosok, hogy azok, akik eddig egyáltalán nem törődtek az ingatlanjaikkal, most a piaci árnál jóval magasabbra tartják a pincék (pincelyukak) árát, így nem indulhat meg egy egészséges tulajdonosváltás. Ugyanakkor eltökéltségük töretlen. Folyamatosan apró lépésekre van szükség, hogy megvalósulhasson Móricz Zsigmond jövendölése, aki „tündérkertet” álmodott a város közepébe.