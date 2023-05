„Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mozaikkereső játék 2023-as sorsolásánál! Ez mindig hűséges előfizetőink nyereményjátéka. Ebben a játékban csak azok vehettek részt, akik a játék ideje alatt előfizetői státusszal, azaz fizetett előfizetéssel rendelkeztek” – ismertette Hadanich Dalma előfizetői marketing manager, a játék szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. képviseletében. „Az előfizetői státuszt, ahogy a játékszabályzatban is le van írva, utólag fogjuk a terjesztési rendszerben ellenőrizni. Emellett feltételként azt is megszabtuk, hogy a játékosok a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul ragasszák fel a játékszelvényre, amit kitöltve küldjenek be a kiadó szelvényen megadott címére. A Mozaikkereső nyereményjáték, mint minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett, amely mérhetően ahhoz is hozzájárul, hogy kevesebb előfizetőt veszítünk. Összesen 28.512 darab játékszelvény érkezett be a megadott határidőre, ami nagyon szép szám. Nyereményeiket utalással kapják majd meg a győztesek bankszámlájukra. Ezek a következők: egy nyertes 5 millió forintot, tízen 500 ezer forintot és húszan 100 ezer forintot kapnak. A nyerteseket telefonon is értesíti call centerünk a nyeremények átvételének (pénzátutalás) részleteivel kapcsolatos további információkkal.”

Országos nyereményjáték

A 12 millió forint összdíjazású nyereményjátékban a következő napilapok előfizetői vehettek részt: Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország, Délmagyarország, Kisalföld.

A sorsolás dr. Burkus János miskolci közjegyző felügyelete mellett folyt. A húzásban Gácsi Nóra kollégánk segített. Arra az esetre, ha valamelyik kihúzott nyertesnél hiányozna az előfizetői státusz, mindhárom nyereménykategóriában öt-öt tartalék nyertes is esélyt kapott. Ők azonban csak akkor nyernek, ha az eredetileg kisorsolt győztes részvétele a szóban forgó okokból érvénytelen.