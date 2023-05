Ismét lehetőséget kaptak az egyházak az 1991. évi XXXII. törvény értelmében, hogy visszaigényeljék azokat az ingatlanjaikat, amelyek még a kényszerű államosítás előtt a tulajdonukban voltak. Az ingatlant használó egyház az igényét 2026. december 31-ig nyújthatja be az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezethez, vagy a tulajdonos helyi önkormányzat képviselő-testületéhez. Az idei tanévre vonatkozó igénylési határidő 2023. február 28. volt, de annak végrehajtása az egész országhoz hasonlóan Miskolcon és vármegyénkben is most realizálódik. Ugyanis az új egyházi fenntartó birtokában álló vagyonelemekre a szerződést legkésőbb a nevelési, illetve tanév kezdetéig kell megkötni.

Kibővített ingatlankör

Az eredeti kártalanítási törvényt tavaly módosították, amelynek körébe így még több ingatlan tartozhat bele.

"A jelenlegi 2022. évi LXXVIII. törvény alapján az egyház igényelheti az eredetileg is közvetlenül hitéleti, szakrális célokra épített, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlan vagy ingatlanhányad ingyenes egyházi tulajdonba adását, amennyiben azokat az egyház az igény benyújtásakor is közvetlenül hitéleti, illetve szakrális célokra használja” – olvasható a Magyar Közlöny 2022. december 21-i számában.

A Miskolcon érintett, eddig önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokról és azok sorsáról a helyi polgármesteri hivatal sajtóosztályán érdeklődtünk.

Formális változás

„Az önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásáról kizárólag a közgyűlés dönthet. Mivel a törvény értelmében az igényelt vagyont legkésőbb az adott nevelési, illetve tanév kezdetéig kell az egyházi fenntartó tulajdonába adni, az önkormányzat a májusi közgyűlési ülésen tervezi az ügyre vonatkozó előterjesztés megvitatását. A közgyűlés döntését követően a tulajdonátruházási szerződések a nyár folyamán megköthetők” – reagálta megkeresésünkre Miskolc Polgármesteri Hivatalának Sajtó és Kommunikációs Osztálya. „Jelen ügyben a döntéshozatal lehetősége csupán formális, mivel a törvény rendelkezései alapján, amennyiben a meghatározott határidőn belül nem jön létre a szerződés, az igénybejelentést tevő egyházi fenntartó a bíróságtól kérheti annak létrehozását.”

Az egyházak költségén

Arra a kérdésünkre, hogy az önkormányzatot hogyan érinti a változás, egyértelműen pozitív választ kaptunk.

„Az egyházi fenntartók az általuk igényelt ingatlanokat jellemzően több mint egy évtizede használják a nevelési-oktatási feladataik ellátásához. A jogszabály értelmében azokat a jövőben is csak ilyen célra használhatják, ellenkező esetben az átadott vagyonelemek az eredeti tulajdonosra visszaszállnak. A tulajdonjog átadásával egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a nevelési-oktatási feladatok ellátását szolgáló vagyon működtetése, felújítása, egyúttal az önkormányzat számára anyagi terhet jelentő feladatok szűnnek meg” – írta a miskolci városháza sajtóosztálya.

Kilenc ingatlant érint

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatához négy egyházi fenntartó jelentette be igényét nevelési-oktatási feladataik ellátását szolgáló ingatlanok ingyenes átvételére:

A Tiszáninneni Református Egyházkerület a 2020. szeptember 1. óta a fenntartásában álló Komlóstetői Református Általános Iskolának helyet adó, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra nyújtotta be igényét.

A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményi Fenntartója, mely a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye belső jogi személye, az egyházi fenntartásban működő Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium önkormányzati tulajdonban álló ingatlan tulajdonjogának átruházását kérte.

A Nyitott Ajtó Baptista Központ a 3533 Miskolc, Téglagyári utca 3. szám alatt található önkormányzati tulajdonban álló ingatlan, valamint a 3533 Miskolc, Kabar u. 1. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan ingyenes tulajdonba adását kérte a Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda nevelési-oktatási feladatainak ellátása céljából.

Az Egri Főegyházmegye az alábbi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházását kérte:

a 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2. szám alatt található, „kivett általános iskola és udvar” megnevezésű ingatlan;

a 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2/A. szám alatt található, „kivett napközi otthon” megnevezésű ingatlan;

a 3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 24. szám alatt található, „kivett óvoda” megnevezésű ingatlan;

a 3535 Miskolc, Móra Ferenc utca 1/A. szám alatt található, „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan, továbbá a 3508 Miskolc, Szeretet utca 5. szám alatt található, „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan.