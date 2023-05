„Tekintettel arra, hogy az intézmény 2011. szeptember 1-től a Miskolci Egyházmegye fenntartásában látja el a nevelő-oktató munkát, az intézmény diákjai és így a szülők részére sem jelent a tulajdonjog átvétele változást. Továbbra is a keresztény értékrendek alapján folyik majd a mai kor elvárásainak megfelelő magas színvonalú oktatás. Az átvételről egyébként előzetesen az odajáró gyermekek szülei is szavaztak, akik máig elégedettek az iskola működésével. A Miskolci Egyházmegye eddig is jó gazda módjára használta az ingatlant. Tulajdonosi hozzájárulással több beruházást végzett, amelynek köszönhetően ma egy korszerű, kívül-belül megújult ingatlanban tanulhatnak a diákok. Egyházmegyénk az elmúlt évtizedben több mint 600 millió forintot beruházott a Fáy fejlesztéseire. Átfogó fejlesztések kezdődtek és folytatódtak egészen az elmúlt évig. Többek között a tornateremben és más udvari sportlétesítményekben történtek modernizálások, új természettudományi előadót alakítottak ki, megújult a konyha és étterem, beépült a kápolna és a hozzátartozó folyosó és a teljes tanári termet sikerült bővíteni és felújítani” - fejtette ki a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye püspöke.

„A jövőben is ezt az utat szeretnénk folytatni, hogy az intézményünkbe járó diákok és az őket oktatók részére a lehető legjobb körülményeket tudjuk biztosítani. Ezt a feladatot könnyíti meg a tulajdonjog átvétele, mert ezáltal a nevelési-oktatási célra használt ingatlan működtetése egyszerűbbé és hatékonyabbá válik” – fűzte hozzá.