Első alkalommal indult az edelényi Bárány Étterem a DiningCity Országos Étterem Hét tavaszi programsorozatán és máris az előkelő harmadik helyen végzett saját kategóriájában.

Ez azt a közel száz vidéki éttermet foglalta magában, amelyek 5900 forintos fix áron fogadták a vendégeket a rendezvény ideje alatt.

Országos publicitást kaptak

- A mi éttermünk kicsivel több mint egy éve van nyitva. Első alkalommal vettünk részt a DiningCity Országos Étterem Hét programsorozatában, így azt gondolom, hogy a harmadik hely rendkívül előkelő helyezés a saját kategóriánkban, a közel száz másik induló étterem mellett – mondta Vékony Balázs, a Bárány Étterem executive séfje. - Vendégeink 10 pontos értékelési skálán adhattak visszajelzést: a kiszolgálásról, a helyszínről és a fogásokról. Ezek összesítésével értük el a harmadik helyet. Egyébként mindössze egy 9-es értékelés érkezett a helyszínnel kapcsolatban, ami tudjuk, hogy szubjektív. Dobogós helyezésünkért egy emlékplakettet kaptunk és megjelenési lehetőséget a DiningCity összes internetes felületén, ami különösen jó lehetőség.

A bárányhús is lehet omlós

Az étterem fő profilját a bárányból készült ételek adják. A bárányhoz, mint kiváló ételalapanyaghoz való kötődésünk a tulajdonosi kör jelentős báránytenyésztő tevékenységén alapul.

Fotó: Horvath_Zsuzsa

- Kétféle három fogásos menüsorral készültünk az étterem hétre, amiben elsősorban a ránk jellemző bárány ételeket szerettük volna megmutatni. Ennek megfelelően az egyik főétel az illatos bárány volt. Ezt elsősorban olyanoknak ajánlunk, akik először fogyasztanak bárány ételt. A fúziós pácban Délkelet-Ázsiától Afrikáig körülbelül tizenkét összetevő található, ami különleges ízvilágot és omlós húst eredményez. A másik menüsorunkban pedig populárisabb fogásokat kínáltunk. A báránytenyésztéssel foglalkozó tulajdonosaink szívükön viselik a sorsát a magyar báránynak, ezért lettünk a Bárány Étterem. Én magam, mint szakember is méltatlannak tartom, hogy az utóbbi tíz-húsz évben a gasztronómiában elhanyagolódott a magyar bárány. Nem is készültek túlságosan jó bárány ételek az országban. Szerettük volna ezt a rossz sztereotípiát megváltoztatni az emberek fejében. Másfél év távlatában azt mondhatom, hogy ez rendkívüli eredményességgel működik. Bár sokan még fenntartásokkal kezelik a bárányhús fogyasztását a faggyú miatt. Általában mindenkinek a karakteres birka pörköltök jutnak róla az eszébe. Mi itt az étteremben próbáljuk megmutatni a vendégeinknek, hogy egy fiatal állatból elkészített kiváló minőségű étel nagy örömet tud okozni – emelte ki a Bárány Étterem séfje.

Fotó: Matesz Gabor

Gasztroturisták a városban

Az Országos Étterem Hét nagy marketingértékének és az induló tavaszi szezonnak köszönhetően növekedett a dobogós étterem forgalma is.

- Mint új, fiatal étterem, az volt a célunk, hogy minél több vendéget be tudjunk csábítani és ismerjenek meg minket. Továbbá próbálják ki, hogy mi mit szeretnénk képviselni a vidéki, vagy a magyar gasztronómiában. Az étterem hétre meghatározott vendéglétszámunk napi 20 fő volt vacsora időben, ami 5 és fél nap alatt betelt. Egy olyan porondon jelentünk meg, ahol eddig még nem voltunk elérhetőek. Az ország több részéről is érkeztek hozzánk vendégek, köztük gasztroturisták is, akik kifejezetten a DiningCity-n keresztül találtak ránk. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy ezáltal bővítettük a közönségünket, és nem csak a környékről. A programnak köszönhetően természetesen erősödött a forgalmunk és bővült a vendégkörünk. De itt nem állunk meg, hiszen a tavasz érkeztével indult be igazán a „szezon”, amelyre új étlappal is készültünk, teraszunkkal is bővítjük a vendégterünket. Fiatal étteremként elsősorban a péntekek és a hétvégék nagyon zsúfoltak nálunk, de más napokon is érdemes előre asztalt foglalni azoknak, akik minket választanának. A normál éttermi működésünkön felül egész évben fogadunk céges-, családi- és magánrendezvényeket, valamint különböző tematikájú saját programokkal is várjuk a vendégeket a gasztronómiai élmények szélesítése érdekében – részletezte Vékony Balázs.