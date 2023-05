Elkerített területen, a nyári legelőjükön érte támadás a juhokat, melyek közül 15-öt lemészárolt egy állat. Több juh pedig megsérült, állapotuk kritikus, kevés esély van a túlélésükre – fogalmazott tulajdonosuk, Gyenes Bálint. Az eset még május elején történt, mely után két héttel a Bükk hegység északi lábánál fekvő Pitypalatty-völgyben hasonló történésről számoltak be állattartó gazdák. A Bükki Nemzeti Park munkatársai a helyszínen nyálmintát vettek és vizsgálják az ügyet, de egyelőre a rendelkezésre álló információk alapján kutyára gyanakodnak – mondta a gazda. A helyi vadásztársaság nem foglalt állást az ügyben, mert a támadásokról nincs fotó vagy felvétel, csak a fellelhető nyomok és körülmények alapján lehet következtetni, de biztosat állítani nem. Ez volt a szakemberek egyöntetű véleménye.

Nem mennek vissza a legelőre

Az állatok most már olyan helyen legelnek, ahol közelebb vannak a településhez, talán ott a kutyák elriasztják a nem kívánt betolakodót – reméli a gazda. Lábnyomot nem találtak a támadás helyszínén, egyéb nyomokat azonban igen. Például ásást, hiszen a két méteres vadháló alá ásta be magát a mészárlást végző állat. Nem csak életüket vette el, de evett is a húsból, bár a tetemek nagy részét ott hagyta. Feltehetően táplálkozási és vadász ösztöne vezérelte, ezért gyanakodnak kutyára vagy farkasra. Hiszen az is arra utal, hogy a juhok nyakán ejtett sebet, és ölte meg az állatokat a támadó egyed – hangoztatta a gazda. A 15 leölt jószág nagy része felnőtt példány volt, ráadásul anya, illetve néhány bárány. Az állatoknak nem volt állandó felügyelete, és kamera sem rögzítette a történteket, csak a kerítés védte őket, de ezek szerint nem eléggé. Pár naponta járt hozzájuk, hogy sót adjon nekik és ellenőrizze az ivóvizüket, de oda biztosan nem viszi többet az állatokat legelni – jegyezte meg Gyenes Bálint. Hangsúlyozta: elszomorító látvány volt, amikor meglátta a tetemeket. A gyimesi rackákat tovább tartásra, szaporításra, húsának értékesítésre tartotta a gazda. Az állomány eddig közel száz állatot jelentett, de most már a támadás miatt nincsenek százan.

„Ezzel a számmal nem tartozom a tehetős birkatartók közé, ezért jelentős károm keletkezett az esettel. Olyan könnyen pótolni sem tudom, mert több százezer forintos tételről van szó” - emelte ki a károsult gazda.

Megkerestük az üggyel kapcsolatban a Bükki Nemzeti Park sajtóosztályát. Írásban várunk választ tőlük arra, hogyan történik ilyenkor a kivizsgálás, kiderülhet-e, mi támadta meg a juhokat. Mire számíthat a károsult gazda, kell-e tartania attól, hogy megismétlődik a vérengzés. A választ olvasóinkkal is megosztjuk majd cikkünk folytatásában.