Elindult az eperszezon. Április közepén úgy tűnt, nagyon drága lesz a gyümölcs, de még most is 1500-2000 forint között mozog az ára, a hétvégén, 2000 forint felett volt valamivel a gyümölcs kilója a miskolci Búza téri piacon. Vajon ennyi körül marad? Vagy lejjebb csúszik még az ára? Elérheti az 1000 forint körüli "lélektani határt"?

Szedd magad!

Volt, ahol a májusi fagy elvitte a termést, máshol a hideg, csapadékos idő vetette vissza az érést, de a legtöbb helyen bőséges termés várható, és természetesen az árak is lesznek még barátságosabbak, tudtuk meg az árusoktól. A miskolci Búza téri piacon viszont ma meglehetősen nagy szórást mutat a földi eper ára. Igaz, a korábbi, április közepi 4000 forintos árak május közepére jellemzően 2000 alá csúsztak.

Hétfői árak a Búza téren

– Valójában az ukrajnai piac kiesése miatt az idén az import eper ára alacsonyabban kezdett a korábbiaknál – avatott be az egyik árus. Egyébként kezdetben olasz, spanyol, görög gyümölcs is akadt, mára jellemzően az utóbbi jelenti a külföldi árut, hiszen megérkezett a magyar termék is, először a fólia alatt nevelt verzió, majd mostanra befutottak a szabadföldiek is. A mennyiségi eloszlásra az jellemző, hogy 60 százaléka kerül ki a fólia alól a gyümölcsnek, és 40 százalékot tesz ki a szabadföldi részarányt. Az árak változóak, a görögöt 1700-2000 forintét kínálják kilogrammonként, a magyarból találhatunk 1400 forintért is.

Az árusok megbiztatnak még bennünket: nagyjából egy hónapon keresztül lehet szedni majd a szabadföldi epret a Szedd magad! kertekben.

Tervezi a lekvárfőzést, de...

Katalin egyenlőre egy kisebb adag 1700 forintossal nyitott, de az évek során bevett szokásává vált a lekvárkészítés is, azonban ahhoz még sokat kell csökkennie az áraknak, hogy ezt megengedhesse magának. Gyakran kijár a piacra, türelemmel kivárja amíg elfogadható lesz a beszerzés, amelyet tervei szerint a a barackkal folytat majd hasonló befőzési, lekvárkészítési célzattal.

Finom, egészséges. Ennyi marad az ára?

A rutinos vásárlók – mint például Ágnes – jól meg tudják különböztetni az egyes eperfajtákat, színről, formáról is megmondják, melyik a külföldi, melyik a fóliás vagy a finom, szabadföldi magyar eper. Alapszabály, hogy a közepes méretű darabok a legfinomabbak, a picik is édesek, de „szaporátlan” a fogyasztásuk – fogalmazza meg véleményét. Igazából az eperfagylalt a család kedvence, de a jelenlegi árszinten luxus kategóriába csúszik. Lesz ez még olcsóbb is, amikor bejön az igazi fagyiszezon – fejezi ki reményét.

Bíznak a jó termésben

Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke kifejtette: jelentős mennyiségi gazdálkodás mára nincs a vármegyében, ami az epret illeti, a piacon fellelhető áruskészlet távolabbról, illetve külföldről érkezik. Kérdésünkre, hogy mi várható a többi, hamarosan érni kezdő gyümölcs kapcsán, elmondta, ugyan volt egy fagykáros időszak, amikor többen jeleztek károsodást, de az azóta eltelt idő kedvezett a meggynek, cseresznyének, baracknak így – ha például jégeső nem tizedeli meg – a korábbi évektől kedvezőbb termésben reménykedhetnek a gazdák.